مشجعو أياكس مذهولون جماعيًا من أداء لاعب واحد: "لا يعود إلى التشكيلة الأساسية أبدًا!"

أبدى مشجعو أياكس دهشتهم من أداء أوسكار غلوخ أمام هيراكليس مساء السبت. وقد تمكن الإسرائيلي من استمالة جماهير أمستردام بفضل أسلوب لعبه.

غلوخ خرج من الحسابات في أياكس بعد رحيل جون هايتينغا، لكن يوم السبت شارك أساسياً لأول مرة تحت قيادة أوسكار غارسيا مع أياكس.

تقدم أياكس مبكراً بنتيجة 0-1 في ألميلو. أنهى ميكا غودتس الهجمة ببراعة بعدما خرج ريمكو باسفير من مرماه دون داعٍ. وبعد دقيقة واحدة جعل ستيفن بيرغهاوس النتيجة 0-2.

غير أن غلوخ هو الرجل الأكثر حديثاً عنه على وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء في أحد التعليقات: «غلوخ يلعب جيداً، لا يركض كثيراً بالكرة، تمريرات بينية كثيرة ويعود في الوقت المناسب دائماً. ربما تغيّر الأمر».

وكتب آخر على منصة X: «لم أرَ غلوخ ولو مرة واحدة يركض بالكرة، متأخر قليلاً لكن الرسالة وصلت».

وأضاف تعليق آخر: «لا تُخرجوا غلوخ أبداً من التشكيلة الأساسية؛ من الرائع وجود لاعب يجرؤ على تمرير الكرة إلى الأمام + قادر على مراوغة لاعب، ما يخلق مساحة في الأمام».