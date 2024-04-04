مشاهد معتادة في أمريكا الجنوبية.. جمهور عملاق أوروجواي يهشّم ملعبًا أرجنتينيًا!

الشغب بات تقليديًا في هذه الملاعب!

كالعادة، تشتهر أمريكا الجنوبية بمستوى التنافس الكروي بين أنديتها على كافة المستويات، لكن هذا التنافس ينسحب أيضًا على العراكات الجماهيرية المستمرة.

تصل هذه العراكات إلى ذروتها بين بعض البلدان وأنديتها، منها المنافسة القوية بين الجارتين أوروجواي والأرجنتين وأندية البلدين.

آخر حلقات هذا الصراع هو ما حدث في مدرجات ملعب "جيجانتي دي أرويتو" الخاص بنادي روساريو سنترال الأرجنتيني وبينارول الأوروجوياني على هامش مباراة الفريقين في دور المجموعات من بطولة كوبا ليبرتادوريس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عراكات عنيفة للغاية نشبت بين الجماهير من فئة، وبين الأمن وجمهور الفريق الأوروجوياني الضيف، والذي تكفل جماهيره بتكسير شيء في المدرجات وإلقائه داخل الملعب، سواء المقاعد أو حتى الأسوار!.

وانطلقت المباراة بين الفريقين قبل نحو ساعة إلا الربع، ولا تزال النتيجة تشير إلى التعادل السلبي حتى كتابة هذه السطور.