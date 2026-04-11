مشاهدو ESPN لا يملكون ذرة تعاطف بعد مقابلة مثيرة للدهشة: «ذئب المال!»

عاد ميشيل فلاب يوم الجمعة إلى أرض مألوفة في ملعب دي غرولش فيسته، حيث جلس كمشجّع في المدرجات خلال مباراة إف سي تفينتي ضد إف سي فوليندام. وقد استمتع لاعب وسط الأهلي بوضوح بزيارته إلى إنسخيده وشعر فوراً بأنه عاد إلى بيته. ورغم إقامته في قطر، لا تزال علاقته بالنادي قوية كما كانت.

ويغتنم الهولندي كل فرصة لمتابعة تفينتي عن قرب عندما يسمح جدول أعماله بذلك. وهذه المرة أيضاً لم يترك تلك الإمكانية تفوته وتوجّه إلى المدرجات بين المشجعين. وقد كان اللقاء من جديد بزملائه السابقين واضحاً أنه أسعده كثيراً.

وقال فلاب أمام كاميرا ESPN: "كنتُ قبل شهرٍ ونصف في البيت لفترة وجيزة جداً، والآن عدتُ مرة أخرى". "كان الأولاد يقولون: أنت تشتاق إلينا حقاً، أليس كذلك؟ بالطبع أشتاق إلى الأولاد. وعندما تجلس كمشجّع في الملعب، فهذا رائع"، يروي فلاب بابتسامة. وبذلك يؤكد لاعب الوسط مدى خصوصية النادي بالنسبة له حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، فإن وضعه الحالي في قطر أقل خفةً بسبب الحرب في الشرق الأوسط. ويتحدث فلاب بصراحة عن الظروف التي يعيشها ويرسم صورة متوازنة عن حياته هناك.

"إنها ليست وضعية جيدة، لنكن صريحين. تشعر بالكثير من تبعاتها، لكن لحسن الحظ أشعر بالأمان. وهذا هو الأهم"، بحسب فلاب. ويراقب لاعب الوسط التطورات عن كثب ويوازن خياراته.

وتقيم عائلته في الوقت الحالي في هولندا، وهو خيار اتخذه اللاعب عن قصد. "في النهاية أختار أن تكون زوجتي وطفلي في هولندا. ما دمتُ أشعر بالأمان فالأمر جيد. وإذا ساء الوضع كثيراً ولم أعد أشعر بالراحة هناك، فسأنظر فيما سأفعله"، تابع، ولا يستبعد بذلك احتمال الرحيل.

المشاهدون لا يبدون أي تعاطف

تحت مقاطع ESPN على إنستغرام، لا يُسمع الكثير من التفهّم لوضع فلاب. فالمشاهدون ينتقدون ويقولون إن لاعب الوسط اختار المال عن وعي، ولذلك لا ينبغي له أن يشتكي من الظروف التي يعيشها الآن.

وهكذا كتب عدة مشاهدين ردودًا قاسية مثل: «كل شيء من أجل المال. والآن يشتكي»، و: «لا ذرة تعاطف معه». كما يمكن قراءة: «لا تبكِ بعد ذلك، يا ذئب المال» و«يا بكّاء، أنت من ذهبت إلى هناك لتقبض المال». وبذلك يتضح أن جزءًا كبيرًا من الجمهور لا يُظهر كثيرًا من التعاطف.

«في العام الماضي كان يريد الذهاب إلى روسيا. وليست هناك وضعية لطيفة أيضًا، أليس كذلك؟»، يقال بسخرية. وينضم آخرون إلى ذلك: «هذا الرجل كان يريد حتى الذهاب إلى روسيا من أجل المال».







