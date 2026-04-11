أدت المباراة بين هيراكليس ألميلو وأياكس، خلال دقائق قليلة بعد انطلاق صافرة البداية، إلى انزعاج لدى المشاهدين. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تتساقط الشكاوى بشأن القمصان المختارة، التي يرى كثيرون أنها بالكاد يمكن تمييزها عن بعضها على شاشة التلفزيون.

المشاعر لدى المشجعين والمشاهدين المحايدين واضحة: اختيار الزي يسبب ارتباكًا. ويُنظر إلى الجمع بين القميص الأساسي لهيراكليس ذي الغالبية السوداء والبيضاء، والقميص الثالث لأياكس ذي اللون القريب من الكريمي، على أنه اختيار غير موفق.

وتوضح رابطة مشجعي «أياكس لايف» على منصة X: "بحسب الاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB)، لم يكن الطقم الأزرق الخارجي لأياكس يوفّر تباينًا كافيًا مع طقم هيراكليس الأبيض والأسود"، لتضيف بسخرية: "لحسن الحظ أن لون القميص الثالث مميّز فعلًا!"

وعلى X يعبّر المشاهدون بأعداد كبيرة عن إحباطهم. فكتبت ماريس: "كان بإمكانهم ارتداء قمصان مختلفة قليلًا."

كما لم يفهم آخر الكثير من هذا الاختيار: "من الذي ابتكر هذا؟ أبيض وأبيض."

وينضم ستيفانوفيتش إلى ذلك ويعلّق: "هذه القمصان في #HerAja تبدو متشابهة أكثر من اللازم."

وتصوغ فيليس الأمر بسخرية: "عمليّ، أبيض ضد كريمي 🙄."

ويبحث مشاهدون آخرون عن الفكاهة. يكتب Mika024: "اختيار طقم رائع." بينما يعلّق تيم: "المصاب بعمى الألوان يرى مثلنا تمامًا فيما يخص القمصان #heraja."

وأخيرًا، يلخّص موزّي المشكلة بإيجاز: "تركيبة ألوان جيدة، لكن عليك أن تدقق جيدًا لتعرف من هو من."