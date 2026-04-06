مشاهدو قناة Ziggo Sport مستاؤون بشكل جماعي من ويم كيفت: «إنه يثير غضبي للغاية!»

تغلب نابولي مساء الاثنين على ميلان في مباراة مخيبة للآمال على المركز الثاني. وتبين أن لحظة واحدة من التألق من ماتيو بوليتانو كانت كافية لتحقيق الفوز: 1-0. لكن اهتمام مشاهدي قناة Ziggo Sport لم يكن منصبًا على المباراة، بل على المعلق المشارك ويم كيفت.

في شوط أول ضعيف، لم تكن هناك فرص حقيقية. عبر ستراهينيا بافلوفيتش، وجه ميلان أول ضربة، وقبل نهاية الشوط الأول، حاول سكوت ماكتوميناي بتسديدة خلفية مذهلة. كلا المحاولتين ذهبتا بعيدًا عن المرمى.

وبعد الاستراحة، بدا أن كلا الفريقين لا يريدان الخسارة. وصل كريستوفر نكونكو إلى موقع واعد، لكنه استغرق وقتاً طويلاً. من ناحية أخرى، اختبر كيفن دي بروين ردود فعل مايك ماينان، التي كانت جيدة.

في النصف ساعة الأخيرة، أشرك ميلان سانتياغو جيمينيز. بدا أن النتيجة ستبقى متعادلة، لكن الحقيقة كانت عكس ذلك تمامًا. بعد إبعاد كوني دي وينتر للكرة بشكل سيئ، سجل بوليتانو الهدف: 1-0. في الدقائق الأخيرة، أغلق نابولي الملعب، مع دخول سام بوكما إلى التشكيلة أيضًا.

سادت على X خلال المباراة حالة من الاستياء المستمر من تعليقات كيفت. كان يتنفس بصوت عالٍ في الميكروفون باستمرار، مما تسبب في تجربة غير سارة لمشاهدي Ziggo Sport. أبلغ العشرات من المشاهدين المستائين عن ذلك على X.

"Ziggo، متى ستستمعون إلى ذلك التنفس المتقطع لـ Wim Kieft أثناء تعليقه؟ غير احترافي. مزعج. افعلوا شيئًا حيال ذلك"، هكذا جاءت إحدى التعليقات. "هل يمكن لأحد أن يخبر Kieft أن يخرج الميكروفون من أنفه"، كتب آخر. "ألا يوجد أحد يمكنه الاتصال به؟"

"الشوط الثاني، ونحن نواصل بمرح الاستماع إلى أنفاس ويم كيفت المتقطعة وصوته المبتسم"، يقول آخر قد سئم الأمر أيضًا. "بعد 35 دقيقة من مباراة نابولي وميلان، قررت الاستسلام، فقد أصابني الجنون من أنفاس ويم كيفت الثقيلة في الميكروفون. على الأرجح أن أنفه قد تأثر قليلاً بمرور السنين."