"مشاكل عالم أول".. بوجبا يتوعد يونايتد بسبب تقديم 300 ألف إسترليني أسبوعيًا فقط!

هل يتوقع بوجبا أن يتقاضى هذا الراتب في يوفنتوس؟

أبدى فيلم وثائقي أنتج عن الفرنسي بول بوجبا الراحل مؤخرًا عن مانشستر يونايتد، بعضًا من مشاكله داخل فريق ملعب أولد ترافورد.

الفيلم الذي يأتي بعنوان "ذا بوجمينتاري" يبدي أن مانشستر يونايتد قدم عرضين لبوجبا كانا سيجعلانه من بين الأكثر تقاضيًا للرواتب في العالم، إلا أن هذين العرضين ضايقا الفرنسي بشدة.

وفقًا لموقع "ذا أثلتيك" فإن الوثائقي أظهر حديثًا بين بوجبا ووكيله السابق، الراحل مينو رايولا وهو يقدم له عروض مانشستر يونايتد الأخيرة.

كان بوجبا محبطًا بشكل واضح حين سمع أن مانشستر يونايتد عرض عليه تقاضي 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في عقد جديد، وقال لرايولا: "كيف تقول للاعب إنك تريده بوضوح وفي النهاية تقدم له (لا شيء)؟.. لم أر ذلك من قبل!".

الحديث الذي دار أثناء قيادة بوجبا للسيارة بدأ بقول رايولا له: "بول، إنك في موقف حساس، ليس لديك فكرة" ليرد عليه بوجبا: "هل قدم لك يونايتد عرضًا ثانيًا؟" ليرد رايولا: "نعم، إنهم يريدون بقاءك بالتأكيد، بالنسبة لي لم يكن العرض يعكس ذلك، لقد قلت لهم (إذا أردتم بقاءه، عليكم أن تقدموا له عرضًا)".

وأردف: "سأجعلهم يفهمون أنهم إذا كانوا يريدون بقاءك وبناء المشروع عليك حقًا، عليهم التصرف بشكل مغاير وأن يضعوا الأموال على الطاولة".

ليرد بوجبا محبطًا: "إنهم يخادعون، كيف تخبر لاعبًا أنك تريد بقاءه بالتأكيد وفي النهاية تعرض عليه لا شيء؟!.. لم أر ذلك من قبل".

في لقطة أخرى بالفيلم الوثائقي نفسه، وعد بوجبا بأن "يبرهن لمانشستر يونايتد أنهم كانوا مخطئين بالانتظار كل هذا الوقت لمنحه عقدًا، وسيري باقي الأندية أنهم كانوا على خطأ بعدم توجيه عروض له".

كان هذا في أعقاب حديث المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير عن أنه يعتزم "بناء الفريق حول بوجبا في الفترة المقبلة".

ومن المتوقع أن ينتقل بوجبا إلى يوفنتوس ناديه السابق بعد الفشل في الوصول إلى اتفاق لتجديد العقد مع مانشستر يونايتد.

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