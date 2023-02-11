مشاجرة عنيفة بين مشجع لتشيلسي ووست هام قبل مواجهة ديربي لندن

القبض على مشجع قبل إنطلاق مباراة ديربي لندن!

أظهرت لقطات فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مشجع لفريق تشيلسي للكمات قوية من أحد مشجعي نادي وست هام قبل مواجهة الفريقين اليوم في ديربي لندن ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وانتهت المباراة بين الفريقين بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، ليحصد كل فريق نقطة في مشواره ببطولة الدوري.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" فإن المشاكل اندلعت بين الجماهير قبل بدء المباراة وخارج استاد لندن.

وتم مشاركة هذه اللقطات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وظهر مشجعو تشيلسي وهو يشارك في مواجهة لفظية مع مجموعة من الأشخاص.

وحرض مشجع البلوز مجموعة من مشجعي وست هام قبل أن يصرخ ويصارع أمام أحد مشجعي النادي الأكبر سنًا، وبعد ثوانٍ قليلة تدخل رجل آخر وقام بوحشية بضربه لكمة واحدة.

وأثار الحادث رد فعل عنيف من قبل عدد من المارة الذين صرخوا وظهرت هتافات "الحديد ، الحديد" من مشجعي وست هام في الخلفية.

وظهر مشجع تشيلسي بلا حياة تقريبًا بعد الضربة القاضية لكنه شوهد على كرسي متحرك بعد ذلك.

وقال بيان شرطة العاصمة: "ألقي القبض على مشجع يبلغ من العمر 22 عامًا قبل انطلاق المباراة في استاد لندن اليوم بعد اعتداء مزعوم على رجل آخر.

وبهذا التعادل رفع تشيلسي رصيده للنقطة 31 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد وست هام 20 نقطة في المركز السادس عشر.