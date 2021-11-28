مشاجرة بين طاقم فياريال وبرشلونة .. والشرطة تتدخل للفصل بينهم!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وقوع مشاجرة بعد مباراة فياريال وبرشلونة في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

لماذا وقعت المشاجرة بين الطرفين؟

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن السبب في ذلك كان القرارات التحكيمية في المباراة التي أقيمت على ملعب لا سيراميكا.

وأوضحت الصحيفة أن طاقم فريق فياريال قام بعد المباراة بشكل مباشر وذهب للبحث عن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة.

وأراد طاقم فياريال أن يلقي باللوم على المدير الفني لبرشلونة بسبب لقطة لمسة اليد الخاصة ببيكيه، والتي أرادوا الحصول على ركلة جزاء منها.

كيف تطورت المشاجرة وكيف انتهت؟

في الوقت نفسه ذكر الصحفي ريكاردو روستي العامل في شبكة "موفيستار"، وإذاعة "كادينا كوبي" أن مشاجرة قد وقعت بين طاقم فياريال ونظيره في برشلونة، وعلى رأسهم مدربي حراس المرمى.

وأكد أن الشرطة اضطرت للتدخل للفصل بين الطرفين، بعد أن أبدى أصحاب الأرض اعتراضهم على كرة لمسة اليد الخاصة ببيكيه.

جدير بالذكر أن المواجهة كانت قد انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل ممفيس ديباي وكوتينيو في اللحظات الأخيرة.

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