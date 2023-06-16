مسلي آل معمر يعلن الحرب داخل النصر .. والرد صادم

حرب الانتخابات تشتعل داخل نادي النصر بين مسلي آل معمر وثامر اليُمني

أعلن مسلي آل معمر، بدء الحرب داخل النصر؛ بالتزامن مع اشتعال المنافسة مع ثامر اليُمني، على منصب رئيس مؤسسة النادي "غير الربحية".

وزارة الرياضة السعودية كانت قد حلت مجلس إدارة آل معمر، ودعت إلى انتخابات جديدة على رئاسة مؤسسة النصر "غير الربحية"؛ بعد نقل 75% من أسهم النادي، إلى صندوق الاستثمار السعودي.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، قدّم مسلي طعنًا في قائمة اليُمني، وذلك خلال الفترة القانونية؛ بسبب ما اعتبره عدم التزام الأخيرة بالإجراءات والشروط المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الإدارة للمؤسسات الرياضية، الخاصة بالمادة السادسة في دليل الإرشادات.

وقال آل معمر في طعنه، إن قائمة منافسه، لم ترفع طلب استمارة "نموذج"، يفترض أن يحظى بتوقيع وختم الرئيس التنفيذي في النادي أحمد الغامدي.

وفي هذا السياق.. أشارت الصحيفة نقلًا عن مصادرها، أن توقيع الرئيس التنفيذي وتعبئة النموذج ليسا شرطين أساسيين، وأن ما قامت به حملة اليُمني من إجراءات، صحيحة 100%.

وشددت الصحيفة، على أن اللجنة العامة للانتخابات، سترفض طعن مسلي آل معمر وحملته، وتؤكد على قرارها السابق بقبول قائمة اليُمني.