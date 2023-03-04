مسلي آل معمر: "صيح طيح" أمام النصر هو "تريند" الدوري السعودي حاليًا

رئيس النصر أكد كذلك نيته طلب حكام أجانب لبقية المباريات

رد مسلي آل معمر رئيس النصر بصرامة على تصريحات ناصر الهويدي نظيره في الباطن التي اتهم فيها الحكم سامي الجريس بمساعدة الأصفر على الفوز في مواجهة الفريقين مساء أمس على ملعب مرسول بارك.

اللقاء جاء مثيرًا للجدل من الناحية التحكيمية، إذ طالب النصراويون باحتساب ركلة جزاء لصالح كريستيانو رونالدو فيما استاء مسؤولو الباطن من احتساب ما يزيد عن 15 دقيقة وقتًا محتسبًا بدلًا من الضائع في الشوط الثاني، والذي شهد إحراز أصحاب الملعب لأهدافهم الثلاثة التي قلبت تأخرهم بهدف نظيف للفوز 3-1.

رئيس الباطن هاجم الحكم بضراوة عقب اللقاء، بقوله "ما حدث مهزلة ولا يجب أن يحدث في دوري كبير كالسعودي، الحكم أدى دوره بامتياز ورجح كفة النصر في اللقاء. أضاف شوطًا كاملًا وكان سيُضيف شوطًا آخر لو لم يُسجل النصر".

آل معمر سُئل عن تلك التصريحات عقب اللقاء، فرد قائلًا "تريند الدوري السعودي حاليًا هو "صيح طيح" أمام النصر وتحدث إن خسرت ضده لتحظى بمساندة الآخرين، شاهدنا ذلك من رئيس التعاون الذي لم يتحدث عن التحكيم إلا بعد الخسارة أمامنا وأثبتت الآراء فيما بعد صحة قرارات الحكم".

أضاف "أداء الحكم اليوم لم يكن جيدًا، وبعد ما شاهدته اليوم سأطلب حكام أجانب لجميع المباريات القادمة، لماذا؟ لأن الحكم السعودي ورغم أنه جيد إلا أنه يتأثر بالضغوطات الإعلامية والجماهيرية ولجنة الحكام لا تحمي الحكام من تلك الضغوطات، نتيجة تلك الضغوطات كدنا أن نخسر اللقاء لكننا حققنا الفوز في النهاية".

أتم "ما أريده من لجنة الحكام أن تُوفر لنا حكام مميزين حين نطلب حكام أجانب، وأقول للأندية الأخرى اطلبوا حكام أجانب وإن ترغبون بالمساعدة فنحن جاهزون للمساعدة".

رئيس النصر كان قد رفض تمامًا الحديث عن مجاملة كريستيانو رونالدو من الحكام السعوديين، مشيرًا إلى أن الدليل أنه يتعرض للضرب ولا يحصل على ركلات جزاء.