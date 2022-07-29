مسلسل ليفاندوفسكي لم ينته .. ناجلسمان يرد على لابورتا

الصفقة فتحت باب عداء جديد!

يبدو أن مسلسل صفقة روبرت ليفاندوفسكي لم ينته كما اعتقدنا بإعلان برشلونة عن الحصول على خدمات اللاعب والتوقيع بشكل رسمي.

يوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ خرج في تصريحات صحفية ليرد على تصريحات جوان لابورتا رئيس برشلونة الذي كان في الأساس يرد على المدرب الألماني.

وكان ناجلسمان قد أبدى تعجبه من قدرة برشلونة على الإنفاق في سوق الانتقالات الصيفية بالرغم من كافة المشاكل المادية التي يعاني منها النادي.

وقال لابورتا صباح الجمعة: "عليهم في باير ميونخ أن يتحققوا من الحسابات البنكية الخاصة بهم، لقد تلقوا الكثير من الأموال بسبب صفقة ليفاندوفسكي، لقد تعمدت الترويج إلى أننا لن نستطيع دفع الأموال، لكنهم لا يدركوا قوتنا المالية، وهذا جهل بنادينا".

ورد ناجلسمان اليوم في تصريحات نقلتها "ماركا": "ما قلته كان من وجهة نظر مشجع، لا مشكلة لدي مع لابورتا فهو يمثل ناديه، ولا أعلم وضع برشلونة، لكنني سأستمر في الإدلاء برأيي".

جدير بالذكر أن صفقة ليفاندوفسكي كانت قد كلفت برشلونة حوالي 50 مليون يورو وتمت بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين.