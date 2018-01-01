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الدوري الإنجليزي الممتاز

مسعود أوزيل يحقق حلم مشجع صغير في لقطة إنسانية

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Getty Images

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

فاجأ النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب وسط آرسنال أحد المشجعين الصغار والذي يدعى كيليان، حيث حقق له حلمه بمقابلته والتقاط بعض الصور معه.

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وكان الطفل كيليان قد أعلن من قبل أنه يحلم بمقابلة مسعود أوزيل، وأجاب بأنه لاعبه المفضل بين لاعبي آرسنال، وأنه أحد أفضل لاعبي العالم على الإطلاق.

وقد طلب أوزيل من أحد الأشخاص تسجيل فيديو مع هذا الطفل، وساله الرجل عن أفضل لاعب يحبه فيجيب الطفل: "كلهم لاعبون رائعون ولكنني أفضل مسعود أوزيل"

وبمجرد أن يقول الطفل ذلك يخرج مسعود أوزيل من خلف أحد الأبواب في خلفية الفيديو ويمشي ببطء حتى يصل وراء الطفل ويظل واقفًا بينما يستمر الطفل في حديثه".

وبعد أقل من دقيقة، يتحول الطفل كيليان ثم يدرك أن أوزيل يقف خلفه، قبل أن ينظر له أوزيل في لحظات صمت وابتسامات ومن ثم يعطيه عناقًا في لقطة جميلة.

يذكر أن مسعود أوزيل قد عاد إلى تدريبات آرسنال صباح الأربعاء الماضي بعد تعافيه من الإصابة، الأمر الذي جعله جاهزًا للمشاركة مع الفريق في قادم المواعيد.

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