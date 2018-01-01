نجم أرسنال: أوزيل لا يهتم بما يكتب عنه

كولاسيناك نجم دفاع فريق أرسنال يدافع عن مسعود أوزيل ويؤكد أنه لا يهتم بما يكتب عنه في الصحف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد سايد كولاسيناك ظهير فريق أرسنال أن النجم الألماني مسعود أوزيل لا يلقي اهتمامًا كبيرًا حول كل ما يثار حوله من أخبار سلبية في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن أوزيل كل ما يركز فيه هو الفريق، وينال كل الدعم من قبل عناصر أرسنال كافة.

وقال كولاسيناك: "هذا هو ما يحدث لك عندما تكون لاعب كرة قدم كبير مثل مسعود أوزيل، تجد الأخبار حولك في كل مكان تذهب له وفي كل وقت".

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وأضاف: "بكل تأكيد هناك دومًا أخبار سلبية حول نجوم كرة القدم، لكننا كفريق لا نعطيها الكثير من الاهتمام، كذلك لا يعطيها أوزيل أي اهتمام".

وأكمل: "هذا هو الأمر الأهم بالنسبة لنا وبالنسبة لأوزيل، نحن جميعنا نقف خلفه، كل الفريق وطاقم العمل يدعمه ويريد الأفضل له".

واختتم تصريحاته: "من الطبيعي أن تتواجد أمورًا سلبية حولنا، ففي الحياة لا يكون كل شيء إيجابيًا، بعض الأحيان تجد أمورًا سلبية تكتب عنك، وذلك ما حدث له".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت على وجود خلافات بين أوزيل والمدرب أوناي إيمري المدير الفني للمدفعجية وأن النجم الألماني قريب الرحيل عن أرسنال.