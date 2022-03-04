مسرحية هزلية دمرت النصر .. عاقبوا تاليسكا ومن منحه دور البطولة

عانى النصر كثيرًا هذا الموسم، خاصة بعد الخروج من دوري أبطال آسيا أمام الهلال، لكنه استعاد توازنه بعد التعاقد مع المدرب ميجيل روسو، إذ حقق 7 انتصارات متتالية في الدوري السعودي وبدأ الجميع يُرشحه للمنافسة على اللقب، لكن خطأ واحد كان كفيلًا بتدمير كل شيء والعودة من جديد لنقطة الصفر.

خسر النصر في الدوري أمام الاتحاد بثلاثية ثم فاز بصعوبة على الباطن وأبها وأخيرًا خسر أمام الهلال برباعية، وبين تلك المباريات خرج كذلك من كأس الملك بالسقوط أمام جاره صاحب القميص الأزرق.

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كان هناك حدًا فاصلًا بين النتائج الإيجابية والأخرى السلبية، تصرف ما حدث من النصر بدأ ذلك التراجع المخيب بعدما كان الاتجاه تصاعديًا بامتياز، هذا الحدث كان تصريحات مهاجمه تاليسكا التي تحدث خلالها عن زميله السابق عبد الرزاق حمدالله.

تاليسكا كان نجم النصر خلال فترة الصعود، والآن هو أحد أهم أسباب الهبوط والتراجع، وهو ما يؤكد ارتباطه الوثيق بما حدث، وأن ما فعله أضره شخصيًا وأضر الفريق معه.

كان جيدًا أن يظهر تاليسكا للإعلام والجماهير ويتحدث بعد تحسن النتائج، لكن ليتحدث عن صحوة الفريق وتحسن أدائه وطموحاته القادمة، عن أرقامه وأحلامه، عن المدرب الجديد ومدى التغيير الذي أحدثه، عن علاقته بزملائه الحاليين، وغير ذلك من تلك الأمور.

اللاعب البرازيلي فاجأ الجميع وصدم حتى العشاق قبل الأعداء بالحديث عن حمدالله وعلاقاته مع زملائه اللاعبين مثل خالد الغنام، لماذا فعل ذلك؟ إن كان فعله بدافع شخصي منه فيجب أن يُعاقب، لأنه أساء لنفسه وقلل من تركيزه وشتت تفكيره وهو ما انعكس سلبًا على مستواه في الملعب.

لكن هل تعتقدون أن تاليسكا خرج بتلك التصريحات لوحده؟ أم أن الأمر كان مجرد مسرحية هزلية لعب فيها البرازيلي دور البطولة؟ الدور الذي بالتأكيد ندم عليه كثيرًا!

العديد من المؤشرات تؤكد أنها كانت مسرحية من تأليف وإخراج إدارة النصر، ربما الرئيس مسلي آل معمر أو الرئيس التنفيذي أحمد الغامدي أو غيرهما، لكن الأكيد أن أحد ما أراد إلحاق الأذى بحمدالله باستخدام تاليسكا، أراد إفساد علاقة المغربي مع الجماهير الصفراء باستخدام بطلهم الجديد.

برنامج كورة أراد إجراء الحوار مع "نجم الشباك" في الدوري السعودي خلال تلك الفترة، ويُحسب له أن نجح في ذلك، والطبيعي أن يكون الحديث عن اللاعب وتألقه ومشوار النصر وتحسن نتائجه ودور المدرب روسو، وقد يسأل المراسل عن حمدالله كلاعب سابق للفريق ونجم جماهيري.

ما الإجابة المتوقعة هنا من 99% من نجوم الكرة؟ أنهم سيرفضون الحديث عن زميل سابق، أو سيقولون بعض الكلمات المعتادة مثل أنه كان زميلًا وله كل الاحترام وبالتوفيق له مستقبلًا، وتاليسكا باعتقادي كان سيفعل ذلك لأنه لن يزج بنفسه في مشاكل مع لاعب لديه ثقل جماهيري كبير في السعودية وبين عشاق النصر.

إجابات تاليسكا كانت صادمة ومفاجئة للجميع، حتى النصراويين أنفسهم كان رد فعلهم رافضًا ومصدومًا من تلك التصريحات، خاصة أنها كشفت عديد أسرار غرفة ملابس الفريق في وقت صعب للغاية.

ما الذي حدث لتاليسكا بعد تلك المقابلة؟ بالتأكيد أن الجزء الأكبر من تركيزه خرج من الملعب، أصبحت أسئلة مثل، ماذا سيكون رد فعل حمدالله؟ هل سأعاقب من اتحاد الكرة؟ كيف سيستقبلني الجمهور بعد ذلك؟ ماذا سيقول عني الغنام وزملائي في النصر؟، كلها أقرب إلى عقله من أسئلة حول كيفية التسجيل والحفاظ على مستواه التصاعدي مع الفريق ... والنتيجة غياب ذهني كامل خلال مباراة الاتحاد وأداء متواضع ونقص تركيز في المباريات التالية وآخرها مواجهة الهلال التي أهدر بها فرصة سهلة جدًا كانت ربما ستغير من سيناريو اللقاء بالكامل.

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هذا ما حدث لصاحب التصريحات نفسه، لكن غرفة الملابس كلها بالتأكيد تأثرت من تلك التصريحات، لأن أحدهم فكر ربما "ما الذي سيُقال عني بعد رحيلي؟"، وآخر قال "هل حمدالله بهذا السوء فعلًا أم أننا ظلمناه؟"، وبالتأكيد هناك أصدقاء للاعب مازالوا بالقميص النصراوي واستاؤوا مما حدث.

الرجل الذي منح تاليسكا الأمر ليخرج بتلك التصريحات وأقنعه بلعب دور البطولة في مسرحية هزلية يجب أن يتحمل مسؤولية ما يحدث الآن، وأن يُعاقب من الإعلام والجمهور الأصفر قبل الاتجاه للحديث عن التحكيم والمنافسين وكل تلك الأمور التي ربما لعبت دورًا في خروج الفريق بموسم صفري لكن الدور الأهم والأكبر كان من الإدارة.

هذا الخطأ ليس الأول من إدارة النصر هذا الموسم، بل سبقه أخطاء كثيرة، ولذا يجب أن يكون وقفة من الإعلام والجمهور، لأن حجم الخسارة كبير جدًا .. أن تخرج بموسم صفري بعد كل هذا الدعم والإنفاق هو مصيبة كبيرة قد تؤسس لمرحلة قادمة صعبة للغاية.