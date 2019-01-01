مسرحية في حديقة الأمراء.. باريس سان جيرمان يسقط جانجون بتسعة أهداف

باريس سان جيرمان يواصل اكتساح الخصوم في الدوري الفرنسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه جانجون بتسعة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بقوة ونجح في تسجيل الهدف الأول عبر النجم البرازيلي نيمار، وذلك بعد مرور 12 دقيقة فقط من شوط المباراة الأول.

وأكمل كيليان مبابي المهمة بتسجيله هدفي الفريق الباريسي الثاني والثالث في الدقيقتين 37 و 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني أكمل باريس سان جيرمان حفل الأهداف بتسجيل الهدف الرابع عبر المهاجم الأورجوياني إيدينسون كافاني في دالقيقة التاسعة والخمسين.

وأضاف كافاني الهدف الثاني له شخصيًا والهدف الخامس لنادي العاصمة الفرنسية في الدقيقة السابعة والستين إثر إنهاء رائع لعمل جماعي.

وعاد نيمار ليسجل السادس في الدقيقة التاسعة والستين قبل أن يكمل كافاني الهاتريك الشخصي في الدقيقة السادسة والسبعين إثر رأسية مميزة.

وعاد مبابي ليدون على الهاتريك هو الآخر بتسجيله الهدف الثامن للفريق الباريسي في الدقيقة الثمانين، قبل أن ينهي توماس مونييه الحفل بالهدف التاسع.

وواصل باريس سان جيرمان الابتعاد في صدارة الدوري الفرنسي والتغريد وحيدًا في رحلته نحو الحفاظ على اللقب، بينما أوجعت الخسارة جانجون وستجبره على إعادة الحسابات مستقبلًا.