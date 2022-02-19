مستمر في تحطيم الأرقام .. ميسي على بعد ساعات من إنجاز تاريخي مع باريس!

من المقرر أن يشارك ليونيل ميسي في الظهور رقم 800 في مسيرته الكروية اللامعة اليوم، وذلك بعد أن تم اختياره في تشكيلة باريس سان جيرمان لمواجهة نانت الليلة.

وتواجد البرغوث في قائمة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو المسافرة إلى استاد دي لا بوجوار، بجانب زميله نيمار الذي ينضم لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة.

وإذا شارك ميسي اليوم كما هو متوقع، سيصل إلى أحدث إنجاز في مسيرته المتألقة، بعد أكثر من 17 عامًا من منح فرانك ريكارد الفرصة له في أول مباراة مع برشلونة أمام إسبانيول في أكتوبر 2004.

سيخوض الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات ظهوره الثاني والعشرين مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه من برشلونة في صفقة انتقال مجانية، بعد أن سجل 7 أهداف حتى الآن.

فلعب ميسي، صانع الأرقام القياسية في البلوجرانا والهداف، 778 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات، مسجلاً 672 هدفًا.

وتحت قيادة بيب جوارديولا، شارك ميسي في عددًا أكبر من المباريات (219) وسجل (211) هدف، حيث كان البرغوث فعال معه أكثر من أي مدرب آخر.

ويقترب اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا أيضًا من المشاركة في 1000 مباراة، بعد أن خاض 158 مباراة دولية للأرجنتين منذ ظهوره الأول في 2005.

وفي غضون ذلك، يبدو أن نيمار بات قريب من أول ظهور له منذ تعرضه لإصابة في الكاحل أمام سانت إتيان في نوفمبر.

وتعرض اللاعب البرازيلي الدولي، الذي عاد كبديل خلال الفوز بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء على ريال مدريد، لسلسلة من الإصابات منذ انتقاله من برشلونة إلى باريس في 2017.

حيث فشل نيمار في تحقيق أكثر من 20 مشاركة في الدوري الفرنسي في موسم واحد حتى الآن.

جدير بالذكر أن الفريق العاصمي الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي، سيواجه فريق نانت الليلة في محاولة لتأمين الصدارة، وإنهاء الدوري مبكرًا.

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