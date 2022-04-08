آرسنال يدرس تخليص ريال مدريد من هازارد

حينما كان ريال مدريد يسجل أهدافه الثلاثة في شباك تشيلسي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كانت عين البلجيكي إيدين هازارد تراقب من بعيد هذه المباراة التي تمنى أن يشارك بها ويثبت للنادي الذي رحل عنه، أنه فقد كثيرًا برحيله.

لكن خضوع البلجيكي لعملية جراحية سيزيل فيها شريحة من عقب قدمه اليمنى، بما يعني إلى حد كبير انتهاء موسمه الكروي، جعله يشاهد هذه المباراة من مقاعد المتفرجين خلف التلفاز، وهو الذي يدخل سوق الانتقالات الصيفية المقبل وسط حالة من الشك في مستقبله.

حالة شك

حالة من الشك تبدأ من تألق البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي بات الخيار الأول في مركزه، بل إن الشاب رودريجو جويس بات في خطط أنشيلوتي لهذا المركز قبل هازارد، وتستمر فيما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى قرب وصول نجم من العيار الثقيل هو كيليان مبابي والذي قد ينهي آمال البلجيكي للأبد.

هازارد شارك في 23 مباراة هذا الموسم بواقع 9 مباريات كأساسي، لم يسجل سوى هدفًا وحيدًا وصنع هدفين، وهي حصيلة لا تليق بموهبة البلجيكي البالغ من العمر 31 عامًا.

كانت صحيفة "آس" المقربة من النادي الملكي قد أكدت أن الأخير يمر بإشكالية كبيرة حيال رسم معالم مستقبل هازارد قبل الميركاتو الصيفي في ظل انتهاء عقد البلجيكي عام 2024، وعليه فإن خطوة من الممكن أن تجرى هذا الصيف لضمان الاستفادة المادية من بيعه بأي قيمة، أو حتى بالتخفيف من راتبه من خلال إعارته.

آرسنال يراقب

وكما أشار موقع "فوت ميركاتو" فإن آرسنال هو أكثر المهتمين بخيار الإعارة ذلك، وهناك اجتماعات جرت على مستويات عدة من أجل تسهيل رحيل البلجيكي إلى قلعة ملعب الإمارات.

ما يؤكده الموقع ذاته هو أن البلجيكي لم يفقد الأمل في التوهج مجددًا برفقة الميرنجي خصوصًا بعد إجراء العملية التي يفترض أن تكون حلًا جذريًا لإصابته، ولديه حتى انتهاء الموسم الوقت الكافي لمراجعة موقفه في سوق الانتقالات بشكل أكثر شمولية.

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