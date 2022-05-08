مستقبل رونالدو بمانشستر حائر بعد رجاء فيرجسون وضربة المرتب

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن الأضرار التي ستلحق بنادي مانشستر يونايتد بدايةً من الموسم المقبل بعد خروج الفريق من المنافسة على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

حيث خسر الشياطين الحمر يوم أمس من فريق برايتون بنتيجة (4-0) ليبتعدوا رسميًا من التواجد ضمن الأربعة الكبار.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "الميرور" فإن اليونايتد سيمر بمشاكل مادية قد تضطر الإدارة إلى تخفيض رواتب لاعبيه.

كيف يؤثر فشل اليونايتد على موقف رونالدو؟

سيتم سحب ما يصل إلى ربع الأجور بعد ابتعاد اليونايتد رسميًا عن دوري الأبطال الموسم المقبل، وهي خطوة تهدف إلى حماية النادي من انخفاض الإيرادات الناتج عن عدم التأهل.

وسيحصل الشياطين الحمر على أموال أقل بكثير مما كان يجنيه من الجوائز وعائدات البث إذا لعبوا في الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر، مقارنةً ببطولة الأبطال.

لذلك يواجه النجم كريستيانو رونالدو انخفاضًا في أجره الأسبوعي من 385 ألف جنيه استرليني إلى حوالي 288 ألف جنيه استرليني إذا بقي للموسم المقبل، وهو أقل راتب حصل عليه اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا منذ مدة طويلة.

وكان رونالدو قد وافق بالفعل على خفض راتبه من 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا في يوفنتوس من أجل إكمال عودة رومانسية إلى أولد ترافورد في بداية الموسم.

السير أليكس فيرجسون يتدخل

أشار التقرير أن رونالدو وفيرجسون قد أجروا محادثات منتظمة في منزليهما حيث يعيشان بالقرب من بعضهما البعض في شيشاير.

ويضيف التقرير أن الثنائي ناقش كيف انهار موسم اليونايتد، لكن فيرجسون يريد أن يبقى رونالدو عامًا آخر على الأقل "لحماية إرثه".

حيث سجل المهاجم البرتغالي 24 هدفًا في 38 مباراة منذ انتقاله من يوفنتوس بقيمة 12 مليون جنيه استرليني في أغسطس الماضي، أي أكثر من ضعف سجل أي لاعب آخر في الفريق.

ولذلك يطمح مدربه السابق في الإبقاء عليه، في ظل قدوم الهولندي تين هاج لتدريب الفريق الموسم المقبل، وإمكانية تحسن الأوضاع معه.

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