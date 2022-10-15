مستعينًا بسلتيك .. كانتونا يدعم فلسطين بطريقة جديدة

النجم الفرنسي لا يتوقف أبدًا عن دعم فلسطين

كما اعتاد دومًا، لا يتوقف أبدًا النجم الفرنسي إريك كانتونا عن دعم فلسطين، وقد اختار تلك المرة طريقة جديدة بالترويج لقمصان نادي "عايدة سلتيك" الذي أنشئ عام 2019.

نجم مانشستر يونايتد السابق نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام بقميص نادي "عايدة سلتيك" الخاص بمخيم عايدة للاجئين في بيت لحم، وقد حمل ألوان العلم الفلسطيني بجانب جزء من قميص نادي سلتيك الاسكتلندي.

كانتونا وجه الدعوة لجميع متابعيه بشراء القميص الذي تم إنتاجه بالتنسيق بين نادي "عايدة سلتيك" وعدد من المنظمات الخيرية الداعمة للاجئين، وقد أوضح أن جميع عائدات بيع القمصان ستذهب لشراء معدات وملابس رياضية للفريق الذي يُمثل مخيم عايدة للاجئين في كرة القدم.

جمهور سلتيك الاسكتلندي معروف بدعمه التاريخي لفلسطين، وقد تعرض النادي لعدة عقوبات مالية من الاتحاد الأوروبي لرفع أعلام فلسطين خلال مباريات دوري أبطال أوروبا.

نادي "عايدة سلتيك" أنشئ عام 2019 بدعم من أموال جمعها جمهور سلتيك لتسديد غرامة فرضت على النادي عام 2016 بعد رفع أعلام فلسطين خلال مواجهة هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي.

رابطة مشجعي سلتيك "اللواء الأخضر" وجهت نداء آنذاك لعشاق النادي بالتبرع لجمع مبلغ الغرامة وهو 15 ألف يورو، لكن تم جمع 85 ألف يورو مما جعل الرابطة تُوجه المبلغ المتبقي لعدد من الجمعيات الخيرية بجانب شراء ملابس ومعدات رياضية لإنشاء فريق كرة قدم في مخيم عايدة للاجئين.