عندما وقّع باريس سان جيرمان اتفاقًا يمتد لعدة سنوات لتصبح WHOOP جهازه الرسمي القابل للارتداء لمتابعة الصحة واللياقة البدنية حتى عام 2029، عزّز بذلك توجهًا كان ينتشر بالفعل في كرة القدم على مستوى النخبة.

من أبطال الدوري الفرنسي في باريس إلى كريستيانو رونالدو والنصر، يعتمد لاعبو كرة القدم في المستوى الأعلى بصورة متزايدة على تتبّع المؤشرات الحيوية بأجهزة بلا شاشات للتعامل مع ازدحام المباريات وإرهاق السفر والتعافي.

ومع انطلاق موسم التسوق للأعياد واقتراب قرارات اللياقة البدنية للعام الجديد، أصبحت تقنية التعافي هذه، المستخدمة على المستوى الاحترافي، من أبرز هدايا الصحة والعافية المتاحة، خصوصًا مع عروض WHOOP الموسمية التي تقدم خصومات نادرة على أجهزتها واشتراكاتها.

هدايا الأعياد وعروض WHOOP الحالية

إذا كنت تبحث عن هدية لشريك شغوف باللياقة البدنية أو لمشجع كرة قدم، أو ترغب في تطوير أدواتك قبل يناير، فإن العروض الموسمية الحالية تجعل تكلفة البدء أقل:

تخفيضات الجمعة السوداء والاثنين الإلكتروني (حتى 1 ديسمبر) : يمكن للمتسوقين توفير ما يصل إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا / 60 دولارًا على الاشتراكات السنوية، لينخفض سعر WHOOP Peak إلى 189 جنيهًا إسترلينيًا بدلًا من 229، وسعر WHOOP Life إلى 289 جنيهًا إسترلينيًا بدلًا من 349، إلى جانب خصومات تتراوح بين 25% و40% على أساور وملابس مختارة.

: يمكن للمتسوقين توفير ما يصل إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا / 60 دولارًا على الاشتراكات السنوية، لينخفض سعر WHOOP Peak إلى 189 جنيهًا إسترلينيًا بدلًا من 229، وسعر WHOOP Life إلى 289 جنيهًا إسترلينيًا بدلًا من 349، إلى جانب خصومات تتراوح بين 25% و40% على أساور وملابس مختارة. أسعار عروض ديسمبر : فاتك موعد انتهاء تخفيضات الاثنين الإلكتروني؟ لا تزال فترة عروض الأعياد الأوسع لدى WHOOP، التي تمتد من منتصف ديسمبر إلى أوائل يناير، تقدم أسعارًا مخفضة لاشتراكات Peak وLife، ما يجعلها هدية رقمية سهلة في اللحظات الأخيرة أو هدية توضع تحت شجرة العيد قبل 30 ديسمبر.

: فاتك موعد انتهاء تخفيضات الاثنين الإلكتروني؟ لا تزال فترة عروض الأعياد الأوسع لدى WHOOP، التي تمتد من منتصف ديسمبر إلى أوائل يناير، تقدم أسعارًا مخفضة لاشتراكات Peak وLife، ما يجعلها هدية رقمية سهلة في اللحظات الأخيرة أو هدية توضع تحت شجرة العيد قبل 30 ديسمبر. هدايا صغيرة للمشتركين الحاليين: إذا كان أحد الأشخاص على قائمة هداياك يستخدم WHOOP بالفعل، فإن ملحقات مثل أساور SuperKnit (بنحو 35 جنيهًا إسترلينيًا)، وأحزمة HydroKnit سريعة الجفاف للسباحين ولاعبي كرة القدم، أو أكمام الضغط WHOOP Body، تُعد إضافات عملية قابلة للتخصيص.

ما WHOOP وكيف يفيدك؟

WHOOP جهاز قابل للارتداء بلا شاشة، صُمم لمساعدة الرياضيين على تحسين أدائهم بالاعتماد على البيانات.

تستخدمه فرق وشخصيات رياضية من النخبة حول العالم، وهو يتتبّع باستمرار:

مستويات التعافي

جودة النوم

الجهد البدني اليومي

التوتر والحالة الصحية العامة

يتلقى المستخدمون يوميًا درجة التعافي، التي تساعدهم على معرفة ما إذا كان عليهم بذل جهد أكبر أم إعطاء الأولوية للراحة، وهو عامل أساسي في بيئات الأداء على مستوى النخبة مثل باريس سان جيرمان.

تدرّب مثل كبار الرياضيين: ماذا تحصل عليه فعلًا؟

تقوم الشراكة على فكرة أساسية واحدة: تدريب أذكى بفضل بيانات أفضل.

مع WHOOP، يمكنك:

معرفة متى تزيد جهدك ومتى ترتاح بفضل معلومات يومية عن التعافي

بفضل معلومات يومية عن التعافي تحسين جودة نومك باستخدام توصيات مخصصة

باستخدام توصيات مخصصة تتبّع الجهد البدني لتجنب الإجهاد المفرط

لتجنب الإجهاد المفرط ترسيخ عادات أداء منتظمة مثل الرياضيين من النخبة

إنه النهج نفسه المتبع في بيئات كرة القدم على أعلى مستوى، وأصبح متاحًا الآن لكل من يسعى بجدية إلى تحسين لياقته.

لماذا يتميز WHOOP عن الأجهزة القابلة للارتداء الأخرى؟

بخلاف أجهزة تتبّع اللياقة البدنية التقليدية، صُمم WHOOP للأداء وحده.

بلا شاشة أو مشتتات، بيانات فقط

يركّز بالكامل على التعافي وتحسين التدريب

يحظى بثقة رياضيين وفرق من النخبة

ويمنح لاعبي كرة القدم والمهتمين باللياقة البدنية فهمًا أعمق لكيفية استجابة أجسامهم للتدريب.

من نجوم كرة القدم إلى الرياضيين في حياتهم اليومية

في أندية كرة القدم الكبرى مثل باريس سان جيرمان، قد تصنع التحسينات الطفيفة الفارق كله، وهذا تحديدًا ما يقدمه WHOOP.

من خلال مراقبة التعافي والنوم وحجم الجهد، يستطيع اللاعبون ضبط روتينهم بدقة على مدار موسم شاق.

والآن، يمكن للمشجعين تطبيق المبادئ نفسها على تدريباتهم، سواء لتحسين لياقتهم للمباريات أو أدائهم في صالة الألعاب الرياضية أو حالتهم الصحية العامة.

لماذا ينبغي لك تجربة WHOOP؟

إذا كنت جادًا في تحسين أدائك وتعافيك وانتظامك، يمنحك WHOOP ميزة قائمة على البيانات.

وهو مفيد على نحو خاص للفئات التالية: