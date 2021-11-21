مستخدمًا كلماته.. واتفورد يسخر من رونالدو

سخر نادي واتفورد بصورة ذكية من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد، بعد مباراة الفريقين في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وتمكن واتفورد من تحقيق فوز عريض على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ماذا فعل واتفورد للسخرية من رونالدو؟

واتفورد، وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، احتفل بالفوز على مانشستر يونايتد عن طريق السخرية من كريستيانو رونالدو نجم "الشياطين الحمر".

وكتب واتفورد تعليقًا على مقطع فيديو يتضمن ملخص المباراة: "لقد شمرنا عن سواعدنا، ونجحنا في إتمام العمل".

لماذا تعد رسالة واتفورد سخرية من رونالدو؟

رسالة واتفورد جاءت للسخرية من رونالدو، بعد أن قام البرتغالي قبل يوم من المباراة بنشر رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" لتحفيز لاعبي مانشستر يونايتد.

وكتب رونالدو: "جاء الوقت لنشمر عن سواعدنا مرة أخرى وننجز العمل".

وأضاف: "هيا لنلاحق ما نحاول تحقيقه هذا الموسم".

واستخدم حساب واتفورد نفس كلمات رونالدو للتعليق على انتصار الفريق، وهو ما يعد رسالة صريحة للسخرية من النجم البرتغالي.

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