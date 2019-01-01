مستحقات يوسف بلايلي ولوكاس ليما يضعان إدارة الأهلي في موقف حرج

تصل قيمة المستحقات على النادي الأهلي إلى ما يقرب من 26 مليون ريال
يبدو أن الأزمات تُحيط حاليًا بإدارة النادي الأهلي السعودي، خاصة في ظل مطالب أكثر من نادي بالحصول على مستحقات بيع لاعبيهم لصالح الراقي خلال الفترة المُقبلة.
تقارير صحفية سعودية قالت أن إدارة نادي الترجي التونسي تقدمت بشكوى مماثلة إلى FIFA، مطالبة بسداد الدفعة الأولى من قيمة انتقال عقد اللاعب الجزائري يوسف بلايلي للنادي الأهلي، والتي تصل إلى 13.13 مليون ريال، ولم يتم سدادها حتى الآن.
وفي الإطار نفسه، قدمت إدارة نانت الفرنسي بشكوى ضد النادي الأهلي بسبب مستحقات النادي من قيمة بيع عقد محترفه، البرازيلي لوكاس ليما للنادي الأهلي، مطالبة بسداد الدفعة الأولى من تلك المستحقات، والتي تبلغ 12.48 مليون ريال «3 ملايين يورو»، والتي لم تقم إدارة النادي الأهلي بسدادها حتى الآن.