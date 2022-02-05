مستبعدًا النصر .. أفضل صانع أهداف في الدوري السعودي: اللقب بين الاتحاد والهلال

استبعد باناجيتوس تاختسيديس نجم الفيحاء النصر من حسابات المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم، مرشحًا الاتحاد والهلال للتنافس عليه.

اللاعب اليوناني الذي انضم للفيحاء هذا الموسم قادمًا من ليتشي يُقدم أداءً قويًا، إذ يتصدر قائمة صناع الأهداف في الدوري السعودي بـ9 تمريرات حاسمة خلال 17 مباراة، بجانب إحرازه لهدف وحيد.

ماذا قال لاعب روما السابق عن صراع الدوري السعودي؟

صاحب الـ30 عامًا أجرى حوارًا مع قناة العربية أبدى خلاله سعادته باللعب في السعودية، وأكد أنه تفاجأ بمستوى الدوري القوي والنجوم الكبار الموجودين به، موضحًا أنه لم يكن يتوقع ذلك قبل التوقيع للفيحاء.

تاخاتسيديس، الذي لعب لعدة أندية في إيطاليا أبرزها روما، سُئل عن رأيه في المنافسة على لقب الدوري السعودي، فأجاب "أعتقد أن اللقب بين الاتحاد والهلال، كلاهما فريقان قويان جدًا، الاتحاد حتى الآن يسير جيدًا وقد استطاع مؤخرًا قلب تأخره 2-0 للفوز 3-2 وهذا مثل المعجزة في كرة القدم، تلك إشارة على قوته ومضيه قدمًا، والهلال كذلك فريق قوي جدًا".

أتم "أعتقد أن الأمر يعتمد كثيرًا على مباراة الفريقين معًا، انتصار الاتحاد يعني أنه سيُتوج بلقب الدوري السعودي، بينما فوز الهلال قد يجعله قادرًا على العودة والفوز باللقب".

ما هو وضع المنافسة في الدوري السعودي حاليًا؟

يتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي برصيد 41 نقطة بعد 18 جولة، وبفارق 6 نقاط عن النصر، لكن تبقى له مباراة مؤجلة سيخوضها أمام الهلال في مارس القادم.

الشباب يتواجد ثالثًا برصيد 34 نقطة ثم الهلال رابعًا بنقاطه الـ31 والتي قد تُصبح 34 حال فاز على العميد في المباراة المؤجلة.

الأسبوع الـ19 من الدوري ينطلق اليوم، وخلاله يلتقي الاتحاد مع أبها خارج ملعبه والنصر مع الطائي في الرياض، فيما أجلت مباراة الفيحاء مع الهلال لمشاركة الأخير في كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الإمارات.

الجولة الـ20 من الدوري السعودي ستشهد قمة الاتحاد والنصر والتي يُتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في المنافسة على اللقب خاصة قدرة العالمي على التقدم نحو الصدارة.

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