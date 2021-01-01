مسبح خاص ومنزل كبير .. باتو يضع شروطه للانتقال إلى الدوري العراقي

صفقة محتملة خلال الأيام القليلة القادمة

مفاوضات مستمرة نحو صفقة غير متوقعة، بانتقال النجم البرازيلي ألكساندر باتو إلى الدوري العراقي هذا الموسم.

المهاجم صاحب الـ31 سنة، يقضي الوقت الحالي بلا فريق، بعد رحيله عن صفوف ساو باولو في أغسطس من العام الماضي.

العديد من التقارير الصحفية، كشفت عن وجود مفاوضات بين باتو ونادي الديوانية العراقي، نحو صفقة محتملة خلال الأيام القليلة القادمة.

وهو ما رد عليه حسين العنكوشي رئيس الديوانية في تصريحات صحفية:"المفاوضات لا تزال جارية، الشروط التي طلبها اللاعب تبدو صعبة في الوقت الحالي ولم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن".

وأضاف:"باتو طلب مسبح خاص ومنزل كبير وراتب ضخم، بالإضافة لتوفير الحماية اللازمة لعائلته خلال تواجدهم في العراق".

وكان العنكوشي قد أعلن الشهر الماضي، عن وعده للاعبي فريق الديوانية بمنحهم جهاز PS5 في حالة الفوز ببطولة الدوري المحلي.

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يذكر أن باتو خاض مسيرة حافلة في أوروبا والبرازيل، حيث خاض المحطة الأبرز من مشواره مع ميلان في الفترة من 2007 إلى 2013، ونجح في تسجيل 63 هدفًا في 150 مباراة مع الفريق الإيطالي.