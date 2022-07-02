مساعد مورينيو وبينتوس جديد .. ثورة شاملة قادمة في باريس

نحو تجربة مشابهة لما يحدث في ريال مدريد من النواحي البدنية

يواصل لويس كامبوس المدير الرياضي الجديد لنادي باريس سان جيرمان، ثورته الشاملة لإعادة ترتيب الأوراق داخل النادي الفرنسي استعدادًا للموسم الجديد.

الخطوة الأولى ستكون برحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، بعد الاتفاق مع الأرجنتيني على إنهاء عقده بالتراضي ليرحل عن النادي.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن كريستوف جالتييه مدرب ليل سيكون هو الرجل الذي سيخلف بوتشيتينو على دكة البدلاء في باريس.

وقرر كذلك كامبوس الاستعانة بالثنائي الإسباني ألبرت بيرناس وبيدرو جوميز من صفوف نادي غرناطة، للعمل على الجوانب البدنية الخاصة باللاعبين وتحسين لياقتهم لمقاومة تزاحم المباريات.

بيرناس على وجه التحديد يتمتع بشهرة هائلة في كرة القدم الأوروبية، وحقق نتائج مميزة مع غرناطة، لذلك سيتم الاعتماد عليه في باريس للاعتناء بنجوم الفريق بدنيُا مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي وسيرخيو راموس.

ويطمح النادي الفرنسي من خلال خطوته بالتعاقد مع الثنائي، في تكرار تجربة أنطونيو بينتوس المعد البدني الخاص لريال مدريد، والذي ساهم بشكل واضح في تطوير لياقة اللاعبين بالفريق.

وأما بالنسبة للناحية الفنية، سيرافق جالتييه مساعدان آخران في حديقة الأمراء، وهما جواو ساكرامنتو الذي سبق أن عمل كمساعد للبرتغالي جوزيه مورينيو في توتنهام، بالإضافة لتييري أوليكسياك لخلق المساعدة اللازمة للمدرب الفرنسي في مهمته الجديدة.

يذكر أن باريس قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع فيتينيا لاعب وسط بورتو البرتغالي، ومن المحتمل القيام بصفقة أخرى بضم ريناتو سانشيس لاعب وسط ليل.

اقرأ أيضًا ..