مساعد ساري: قرعة الأبطال لا تشغل يوفنتوس وديبالا جاهز

ساري لا يزال مريضاً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد جيوفاني مارتوشييلو، مساعد مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري، أن الفرق هي من يجب أن تخشى يوفنتوس في قرعة الأبطال، وليس العكس.

يوفنتوس أوقعته القرعة مع أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، ولوكوموتيف موسكو ضمن المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

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وقال مارتوشييلو الذي عوض المريض ساري في المؤتمر الصحفي لمباراة نابولي: "القرعة؟ هذا يوفنتوس، بالنسبة لنا لا يوجد خوف أو ضغط".

وطمأن مارتوشييلو الصحافة على حالة ساري: "هو حاضر دائماً بكونتيناسا، لا يشارك في التدريبات، سيخضع لفحوصات وسنرى إذا كان سيحضر اللقاء غداً".

وأضاف: "الفريق يتدرب جيداً، أنا أملك فضولاً لرؤية رد فعل اللاعبين، نحن جاهزون، لم نستقر على التشكيل بعد، بالنسبة لي هو أمر مشوق أن أكون هنا في هذا المركز".

وعن بقاء جونزالو هيجواين وباولو ديبالا: "هو لاعب مهم ويقدم أداء كبير، وهو يعرف جيداً آليات لعب ساري، هو بطل حقيقي، أما ديبالا فهو مركز في التدريبات رغم أحاديث الميركاتو".

ويستضيف يوفنتوس نابولي مساء السبت ضمن قمة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.