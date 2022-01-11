مساعد جوارديولا السابق المدرب الجديد لمصطفى محمد في جلطة سراي

أعلن بوراك يلماز رئيس نادي جلطة سراي تعيين الإسباني دومينيك تورينت مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا للتركي المخضرم فاتح تريم الذي فسخ النادي عقده يوم أمس بالتراضي.

العملاق التركي يعيش موسمًا سلبيًا تمامًا، إذ لم يجمع سوى 27 نقطة من 20 مباراة في الدوري ليتواجد في المركز الـ12 بفارق 22 نقطة عن طرابزون سبور في الصدارة، وقد أعلن أمس الإثنين فسخ عقد المدرب المخضرم بالتراضي ووجه له الشكر على خدماته الجليلة للنادي طوال السنوات الماضية.

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الرئيس عق مؤتمرًا صحفيًا اليوم جدد خلاله شكر تريم وأكد أن مصلحة جلطة سراي اقتضت الانفصال عنه، مشيرًا إلى تعيين تورنت خلفًا له.

وأوضح يلماز أنه كان على اتصال مع تورنت لتولي منصب المدرب المساعد بجانب تريم، لكن القرار النهائي كان منحه المسؤولية كاملة، ويجري البحث حاليًا عن مساعد محلي ليعمل معه.

دومينيك تورنت كان مساعد بيب جوارديولا السابق في برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، وقد تُوج معه بـ24 لقبًا خلال 11 عامًا.

المدرب صاحب الـ59 عامًا انفصل عن جوارديولا عام 2018 وتولى مهمة تدريب نيويورك سيتي، ورغم توقيعه عقد يمتد لـ3 سنوات إلا أنهما انفصلا في نوفمبر 2020.

آخر تجارب المدرب كانت مع فلامنجو البرازيلي، حيث تولى تدريبه في يوليو 2020 وأقيل من تدريبه في نوفمبر من نفس العام بعد الخسارة أمام أتلتيكو مينيرو 4-0.