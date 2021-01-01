مساعد توخيل يكشف كواليس الخلاف بينه وبين ليوناردو في باريس سان جيرمان

زولت لوف مساعد توماس توخيل في باريس سان جيرمان يكشف كواليس الخلاف الذي أطاح بهما من النادي.

كشف زولت لوف المدرب المساعد السابق في نادي باريس سان جيرمان للمدير الفني توماس توخيل عن تفاصيل الخلاف بين مدرب الفريق والمدير الرياضي ليوناردو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لوف لصالح موقع "نمزيتي سبورت" المجري، وأكد خلالها أن سوء العلاقة مع ليوناردو كان السبب الأساسي في الرحيل

وقال لوف: "شعرنا بالمفاجأة بعد الفوز على ستراسبورج بأربعة أهداف عندما جاء ليوناردو وأخبرنا أن توخيل لن يستمر، لقد حققنا نجاحًا تاريخيًا من أجل النادي في هذا العام بالرغم من الإصابات وظروف فيروس كورونا، لقد تفوقنا على أنفسنا هذه هي الحقيقة".

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وأضاف: "كل من تابع أنباء الفريق كان سيعلم بوجود توتر بين المدير الرياضي والفني في الفترة الماضية، ذلك بدأ بسوق الانتقالات الذي لم يسر كما أردنا، وشهد رحيل نجوم لديهم أهمية في الفريق قبل لقاءات صعبة في أغسطس".

وأكمل: "عدم مشاركة ليوناردو لنا في بعض القرارات وسع الخلاف، لا يمكنني أن أدخل في تفاصيل أكثر، لكن كل ذلك جعل الشعور العام أن المدير الرياضي سيعمل مع مدرب جديد قريبًا".

وأردف: "لم أكن لأستمر حتى لو عرض علي النادي أن أفعل ذلك، من واجبي أن أشارك الأوقات السيئة مع شريكي كما أشاركه الأوقات الجيدة".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد أعلن مساء الأمس عن تولي ماوريسيو بوتشيتينو لتدريب الفريق خلفًا لتوخيل.