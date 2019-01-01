مساعد بوش يعترف: حاولنا ضم دي ليخت إلى دورتموند

لماذا فشل دروتموند في ضم دي ليخت؟

تحرير مصعب صلاح تابعوه على تويتر

كشف هندري كروزن، مساعد المدرب بيتر بوش، أنّ بوروسيا دورتموند كان قريبًا من التعاقد مع لاعب يوفنتوس، ماتياس دي ليخت.

دي ليخت كان مطلوبًا في عدد من الأندية بعد تألقه مع أياكس ولكنّه فضل الرحيل إلى يوفنتوس.

وقال كروزن في تصريحات خاصة: "كان لدينا العديد من الطموح في فترة العمل مع بوروسيا دورتموند وأردنا تدعيم الفريق بعدد كبير من الصفقات المميزة وخاصة في الخط الدفاعي.

وتابع: "حاولنا ضم أحد لاعبي أياكس لأننا كنا عملنا سويًا من قبل في الفريق الهولندي ونعرف المواهب هناك ولكن للأسف لم نتمكن من تقديم عرضًا يليق باللاعب وفشلنا في جلبه. هو الآن رحل إلى يوفنتوس بمبلغ ضخم".

واختتم: "هناك عدد كبير من اللاعبين الذي افتخر بالعمل معهم مثل حكيم زياش وفيرنكي دي يونج وماتياس دي ليخت. وكنت أتمنى تدريب ماركو رويس ولكن الإصابة أبعدته عنا كثيرًا وكذلك ماريو جوتزه".

جدير بالذكر أنّ بوروسيا دورتموند كان منافسًا قويًا على الدوري الألماني الموسم الماضي ولكنّ بايرن ميونخ خطف اللقب.