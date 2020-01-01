مسؤول آسيوي : سيتم استكمال دوري الأبطال حتى لو اضطررنا لمنع الجماهير

ما زالت هناك أربع جولات على إنهاء دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال

أكد الماليزي ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي على ضرورة استكمال بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي للموسم الحالي.

وشدد المسؤول الآسيوي على استكمال البطولات القارية رغم تفشي فيروس كورونا المستجد، حتى لو كان ذلك على حساب غياب الجماهير.

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وما زالت هناك أربع جولات على إنهاء دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال التي يشارك فيها 32 فريقاً مُقسمين على ثمانية مجموعات.

وقال جون في تصريحاته حول خوض المباريات بغياب الجمهور : "الاتحاد الآسيوي مصمم على المضي قدماً في المسابقتين لأسباب رياضية وللوفاء بالالتزامات التجارية".

وحول المواعيد المقترحة قال : "لا يزال لدينا الوقت لتحديد ذلك، ومواعيد استئناف المسابقتين قد يصبح معلوماً بنهاية أبريل الحالي".

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وأنهى أمين الاتحاد الآسيوي ليؤكد على ثقته بأن مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد للأندية سيستكملان بعد أن تسبب فيروس كورونا بتوقفهما حتى نهاية يونيو على أقل تقدير.