مزحة يوم الأبرياء .. بيكيه يقرر الترشح لرئاسة برشلونة

موسم المزاح بدأ

فجرت تقارير في كتالونيا مفاجأة كبرى وهي ترشح نجم برشلونة جيرارد بيكيه لرئاسة النادي، الخبر الذي تم تصنيفه على أنه ضمن "عيد البراءة" الذي يأتي في الثامن والعشرين من يناير.

وستجرى انتخابات النادي الكتالوني في الثامن والعشرين من يناير لتحديد هوية خليفة جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته.

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وقالت "موندو" إن بيكيه يعلم صعوبة تعافيه بشكل طيب من إصابته الحالية دون جراحة، والتي قرر عدم الخضوع لها رغم توصية الأطباء.

بيكيه يشعر أن مركزه كقلب دفاع سيكون مغطى بتطور رونالد أراوخو ووصول إريك جارسيا، وأن دوره حان لمساعدة النادي من مركز إداري.

وذكر التقرير أيضاً أن بيكيه سيحافظ على مركزه كلاعب بشكل شرفي رغم أن القانون يمنع ترشح اللاعبين للرئاسة، وذلك لنقل خبرته للاعبين الصغار.

الصحيفة أوضحت أن بيكيه بالفعل طلب من برشلونة جمع 65 ألف صوت يحتاجها لدخول الانتخابات بشكل رسمي وطلب من الرئيس الحالي للنادي تغيير صفته من لاعب والحصول على منصب مختلف يسمح له بالترشح.

الأسباب وراء ترشح المدافع بحسب التقرير هي الهزيمة 8-2 على يد بايرن ميونخ بالأبطال الصيف الماضي، وأن لولا طلب رونالد كومان، مدرب الفريق الحالي، منه الاستمرار لقرر الاعتزال مباشرة.

وكشف التقرير عن خطط بيكيه حال فوزه، إذ يريد تحويل "كامب نو" لمسرح للحفلات حتى يزيد من دخل النادي، وسيستغل علاقته مع مارك زوكريبرج، مالك فيسبوك، وزوجته المطربة شاكيرا، بالإضافة لخبرته في العمل بكأس ديفيس لكرة المضرب.

وأعلنت مجموعة من الأسماء البارزة بالفعل الترشح للرئاسة، وعلى رأسهم الرئيس السابق جوان لابورتا.

يوم البراءة هو عيد يحتفي فيه الكاثوليك بذكرى شهداء "بيت لحم" الذين قُتلوا على يد ملك اليهود هيروديس الأول.