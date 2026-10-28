بعد اعتذار كيليان مبابي .. بيان رسمي من ريال مدريد عن أزمة لاعبه مع الصين!

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مزحة وضعت المهاجم الفرنسي في ورطة

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أصدر نادي ريال مدريد اعتذاراً رسمياً بعد أن أثارت مزحة من لاعبه كيليان مبابي بشأن الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونج ردود فعل غاضبة كبيرة على الصعيدين الدبلوماسي والتجاري.

وتسبب مهاجم ريال مدريد في إلغاء صفقات رعاية مربحة، فضلاً عن مواجهة الليجا حظراً كاملاً على البث التلفزيوني في المنطقة في أعقاب تصريحاته غير الموفقة.

نص اعتذار ريال مدريد

النادي الإسباني نشر بيانًا رسميًا عبر موقعه ليقول فيه:"نتقدم بالاعتذار إلى الشعب الصيني، عن أي استياء تسببت فيه تصريحات لاعبنًا كيليان مبابي، نحن نحترم الصين كثيرًا، سواء كشعب أو ثقافة أو تاريخ، وكذلك لملايين المواطنين الذين يكنون لريال مدريد كل الحب والاحترام".

وأضاف:"ينضم النادي إلى الاعتذار العلني الذي قدمه كيليان مبابي، والذي أعرب فيه اللاعب عن أسفه لتصريحاته، مجددًا احترامه للشعب الصيني، كما نؤكد التزامنا بقيم التعايش والتفاهم بين الثقافات، ونعرب عن رغبتنا في مواصلة تعزيز روابط الصداقة والمودة التي تربطنا بالصين وشعبها".

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ردود فعل تجارية غاضبة بسبب ميم على مواقع التواصل الاجتماعي

وجد نجم ريال مدريد مبابي نفسه في قلب عاصفة دبلوماسية بعد تفاعله مع ميم انتشر على الإنترنت. أظهر مقطع فيديو متداول اللاعب وهو يسخر من صورة معدّلة له رُكّبت على وجه الزعيم السابق للحزب الشيوعي الصيني ماو تسي تونج. وضحك اللاعب الفرنسي على الصورة، واصفًا الشخصية التاريخية بأنها "دكتاتور صيني".

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أثارت الحادثة تداعيات تجارية خطيرة. فقد أوقفت هيئة الإعلام الصينية الحكومية (China Media Group) على الفور كل التغطية التلفزيونية لليجا، وسحبت الإعلانات التي يظهر فيها قائد منتخب فرنسا. وأشارت الشبكة إلى "سلوك سلبي خطير" باعتباره السبب الرئيسي للحجب المفاجئ.

علاوة على ذلك، سارعت شركات صينية كبرى إلى قطع علاقاتها باللاعب. فقد أنهت شركة المشروبات دونجبنج وعملاق منتجات الألبان منجنيو اتفاقيتي الرعاية المربحتين مع اللاعب بأثر فوري، مع إدانة السلوك باعتباره إساءة للمشاعر الوطنية.

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مبابي والليجا يصدران اعتذارات رسمية

وردًا على الأزمة المتصاعدة، أصدر مبابي اعتذارًا شاملًا أقرّ فيه بخطورة زلته. وقال اللاعب: "خلال مقابلة أُجريت مؤخرًا، تفاعلتُ مع صورة لنفسي. كان تعليقي غير حكيم، وأدركُ الآن أنه جرح الكثير من الناس في الصين وفي المجتمعات الصينية حول العالم"، كما صرّح اللاعب يوم الثلاثاء.

وأضاف: "أعتذر لكل من أزعجته كلماتي. لم يكن هذا قصدي على الإطلاق. أكنّ احترامًا عميقًا للشعب الصيني وتاريخه. أنا آسف بصدق".

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وسرعان ما حذا رئيس الليجا خافيير تيباس حذوه، في محاولة حثيثة لحماية مصالح البث التلفزيوني للكرة الإسبانية في المنطقة.

وقال تيباس في بيان: "من الليجا، نأسف بشدة للتصريحات التي أدلى بها كيليان مبابي والتي سببت الانزعاج والإساءة في الصين. نحن ندرك الضرر الذي تسببت فيه، وباسم الليجا أودّ أن أنقل اعتذاراتنا الصادقة للشعب الصيني. على مدى سنوات عديدة، بنينا علاقة قائمة على الاحترام والثقة والتعاون مع الصين وسلطاتها ومؤسساتها الرياضية ومشغّلي البث لديها وملايين مشجعي الكرة الإسبانية".

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ونأى تيباس بالرابطة بحزم عن تصريحات اللاعب، مضيفًا: "لا يمكننا أن نسمح لتصرّف فردي بأن يلطّخ تلك العلاقة أو يضر بأكثر من 20 ناديًا في مسابقاتنا الاحترافية وملايين المشجعين الصينيين. نحن نتخذ الإجراءات المتاحة لنا ونعمل مباشرة مع شركائنا ومحاورينا في الصين لتجاوز هذا الوضع. التزامنا تجاه الصين وشعبها ومؤسساتها راسخ. علاقة بُنيت على مدى سنوات طويلة لا يمكن أن تتضرر بحادثة واحدة".

محظور ثقافي وسياسة عدم تهاون من الشركات

تنبع التداعيات الحادة من الحساسيات الثقافية الصارمة داخل الصين، حيث يظل السخرية من الزعيم المؤسس للبلاد من المحظورات الاجتماعية الراسخة.





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وقبل الحادثة، كان مبابي يتباهى بملايين المتابعين الصينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يُلقّب بمودّة بلقب "جيجي"، الذي يعني "السلحفاة".

لكن تلك الشعبية الهائلة تبخرت بين عشية وضحاها بعد أن اصطفّ الشركاء من الشركات مع الموقف الحكومي. وإذ أصدرت منجنيو ودونجبنج بيانين حازمين بشأن المسألة، أعلنت الشركتان "سياسة عدم تهاون" تجاه أي أفعال أو سلوكيات تجرح مشاعر الشعب الصيني.

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وبلغت ردود الفعل الغاضبة في نهاية المطاف مستوى دبلوماسيًا، إذ تناول متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الموقف علنًا. وحذّر من أن أي سلوك يسيء إلى الأمة "سيُواجه بطبيعة الحال بمعارضة مشتركة من جميع قطاعات المجتمع الصيني".

إصلاح علاقة دولية متضررة

يواجه مسؤولو الليجا الآن سعيًا محمومًا لاستعادة حقوق البث في واحدة من أكثر أسواقهم الدولية ربحية. وسيحتاج الرئيس تيباس إلى قيادة مفاوضات نشطة مع الإعلام الحكومي الصيني لإنهاء الحجب التلفزيوني الحالي وضمان عدم تكبّد أندية الدرجة الأولى الإسبانية خسائر مالية.

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في غضون ذلك، يتعين على مبابي أن يركّز على إصلاح صورته العالمية المتصدّعة. وبينما سبق أن قال في مقابلة إن الميمات التي تصوّره كدكتاتور تُظهر "افتقارًا إلى الوعي السياسي والإنساني"، فإن على اللاعب الآن أن يدع كرته تتحدث عنه فيما يخوض ريال مدريد مشاريعه المحلية والأوروبية المتواصلة.