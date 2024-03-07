"مزايا خيالية" .. حفيظ دراجي يحسم وجهة محمد صلاح الجديدة

مستقبل الجناح المصري يُثير الجدل

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مازال الغموض يُحيط بمستقبل المصري محمد صلاح نجم ليفربول، خاصة مع استهدافه من صندوق الاستثمار السعودي للعب في دوري روشن ورحيل المدرب يورجن كلوب عن الريدز.

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الاتحاد حاول جاهدًا التعاقد مع الدولي المصري خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي لكن ليفربول رفض جميع عروضه المالية الضخمة وتمسك ببقاء جناحه الهداف، فيما أكدت التقارير ترحيب صلاح بالعرض لكن مع عدم ضغطه على ناديه للمضي قدمًا في الصفقة.

فشل الاتحاد في ضم صلاح فتح الباب لجميع الأندية السعودية لإعادة المحاولة من جديد الصيف القادم، إذ لم يعد اللاعب محتكرًا للعميد فقط، وقد أشارت عدة تقارير مؤخرًا إلى أن الهلال وضع اللاعب على رأس أهدافه للفترة القادمة، دون استبعاد النصر والأهلي من المشهد.

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الجزائري حفيظ دراجي المعلق في قنوات "بي إن سبورتس" حسم عبر منصة إكس مستقبل صلاح بالتأكيد على أنه سيلعب في الدوري السعودي الموسم القادم، مشيرًا إلى أن ذلك سيحدث مقابل مزايا خيالية وتداعيات استثنائية.

ولم يكشف دراجي هوية القميص الذي سيرتديه صلاح في السعودية، مكتفيًا بالقول أنه بين الهلال والاتحاد.

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