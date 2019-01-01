مزارعون يحتجزون لاعبي كالياري قبل مواجهة ميلان

لكن لاعبو كالياري وجدوا الحل للخروج من تلك الأزمة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

قام عددًا من المزارعين الإيطاليين، باحتجاز لاعبي كالياري الإيطالي، قبل مواجهة ميلان في الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

وكان لاعبي كالياري في طريقهم للمطار للسفر إلى ميلانو، للقاء ميلان غدًا في ختام مباريات الجولة، التي بدأت يوم الخميس.

ليتم احتجاز اللاعبين في مقر تدريبات النادي السردينيي من قِبل 100 مزارع قاموا بغلق مخارج مقر التدريبات.

وتأتي احتجاجات المزارعين والتي قادتهم للقيام بهذا الأمر، بسبب ارتفاع أسعار الألبان.

سولشاير فاز في مباريات خلال الدوري الإنجليزي هذا الموسم أكثر من مورينيو.. بدأ إدارة الفريق منذ 7 أسابيع فقط! 😅 pic.twitter.com/WJDg7YIl6x — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

الاحتجاجات لم تعرف مقر تدريبات كالياري فقط، بل أمتدت لغلق الطرق، حيث حاول المدير العام للنادي الحديث معهم من أجل إطلاق سراح لاعبيه للحاق بالطائرة.

والتقط نيكولو باريلا قائد الفريق، وكذلك جواو بيدرو وأليساندرو دويلا مع المزراعين بعض الصور وأبدوا تضامنهم معهم بالإمساك بعلب اللبن.

الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين ميلان وكالياري، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.