من هو مريح ديميرال؟ مدافع يوفنتوس الجديد

استطاع يوفنتوس التعاقد مع التركي " مريح ديميرال" قادماً من صفوف ساسولو في صفقة كلفت خزائن البيانكونيري 18 مليون يورو، فمن هو ولماذا تعاقد معه الفريق؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

أعلن يوفنتوس عن التعاقد رسمياً مع التركي "مريح ديميرال" مدافع ساسولو في صفقة كلفت البيانكونيري حوالي 18 مليون يورو، بعد أن تألق اللاعب بشدة في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، مما جعل السيدة العجوز تتعاقد معه من أجل تدعيم خط الدفاع الذي يُعاد بنائه حالياً منذ التوقيع مع المدرب "ماوريتسو ساري" والذي يملك فسلفته الخاصة به.

يعتبر ديميرال هو الصفقة الخامسة ليوفنتوس هذا الصيف بعد ضم كلا من آرون رامسي نجم آرسنال السابق، أدريان رابيو وبوفون ثنائي باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، كذلك بعد التعاقد مع الظهير الأيسر "لوكا بيلجريني" قادماً من صفوف روما في صفقة مبادلة مع سبينازولا بالإضافة إلى دفع مبلغ إضافي من المال للذئاب.

لكن من هو مريح ديميرال؟ كيف تمكن من جذب انتباه يوفنتوس بعد موسم واحد فقط له في الدوري الإيطالي، وما المنتظر منه الموسم المُقبل؟، هذا ما سنعرفه في هذا التقرير

من هو مريح ديميرال؟

مريح ديميرال هو مدافع تركي وُلد في مدينة كارامورسيل في 5 مارس من عام 1998، انضم لأكاديمية فناربخشة في عام 2011 واستمر معهم حتى 2016 قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته، وفي عام 2017 تمكن من التوقيع للفريق الثاني لسبورتينج لشبونة البرتغالي وشارك معهم في دوري الدرجة الثانية قبل أن يلفت انظار الأندية التركية مُجدداً.

تمت إعارة ديميرال إلى فريق "ألانيا سبور" وبعد أن أثبت قدراته مع الفريق تم شراءه بصفة نهائية، ومن ثم طلب ساسولو الإيطالي إعارته في الموسم الماضي من الدوري الإيطالي وبالفعل قدم مريح أدءاً مذهلاً ليجبر الفريق على شراء عقده بصفة نهائية مقابل 9 مليون يورو وبيعه لليوفي بضعف الثمن تقريباً بحوالي 18 مليون يورو.

قام ديميرل بتمثل المنتخب التركي في مختلف الفئات العمرية، ولكنه لم يشارك مع المنتخب الأول سوى في 20 نوفمبر من العام الماضي في المباراة الودية ضد أوكرانيا عندما حل بديلاً للاعب "ميريت مولدور" في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

الفرق التي لعب لها مريح ديميرال:

الفريق الفترة المباريات سبورتينج لشبونة بي 2017 - 2019 29 ألانيا سبور 2018 - 2019 19 ساسولو 2019 14

مريح ديميرال.. هل يمكن أن يعوض دي ليخت في حال عدم انضمامه؟

يسعى يوفنتوس بشكل واضح للتعاقد مع الهولندي دي ليخت قائد فريق أياكس، وعلى الرغم أنه الأقرب للظفر بتوقيعه ولكن الصفقة ليست سهلة أبداً، ومن الوارد دخول أندية آخرى على الخط استغلالاً للمماطلة وعدم إتمام الصفقة بشكل رسمي حتى الآن وهو ما يشجع بعض الأندية المهتمة باللاعب على إقحام نفسها بقوة في الساعات الأخيرة من أجل تغيير وجهة اللاعب.

تم رفض أول عروض يوفنتوس لضم دي ليخت وهناك أنباء عن دخول برشلونة على الخط لأن الفريق الكتالوني مستعد لدفع المبلغ المطلوب مباشرةً، وبرغم عدم التركيز الإعلامي الكبيرة على ديميرال ولكن ما الفارق بينه وبين دي ليخت؟ الثنائي صغير في العمر، موهوب للغاية ومتوقع له مستقبل ماهر، قد يملك دي ليخت خبرة أكبر للعب في دوري أبطال أوروبا ومشاركته مع المنتخب بشكل أكبر، ولكن مريح يملك ميزة التعرف على الأجواء الإيطالية.

حتى مع انضمام دي ليخت، من المتوقع أن يحصل ديميرال على فرصته تحت قيادة مدرب يؤمن بالمواهب الصغيرة مثل ساري، وقد لا تكون التوقعات كبيرة بخصوصه ولكن هذا قد يساعده على العمل في هدوء دون أي حكم مبكر على اللاعب، فهل يعتمد عليه البيانكونيري في تعويض الهولندي في حال تعثر انضمامه لأي سبب من الأسباب؟.

ما المُنتظر من "مريح ديميرال" مع اليوفي؟

يملك ديميرال الموهبة والطموح اللازمان للنجاح في يوفنتوس، حيث كان سبق للاعب وأن تحدثت عن مسيرته القصيرة التي كان ملخصها هو ترك فناربخشة على الرغم أنه أحد عمالقة الدوري التركي لأنه أراد اللعب في أوروبا، فذهب إلى سبورتينج لشبونة وبمجرد أن أخبره بيسيرو أنه سيكون الخيار الرابع لديه، قرر ترك الفريق لينتقل إلى ألانيا سبور.

استطاع مريح تقديم أداء مميز مع فريقه التركي ليأتيه عرض من ساسولو على سبيل الإعارة وبالفعل اغتنم الفرصة وأجبر يوفي على التعاقد معه، وبرغم وجود أسماء كبيرة في خط دفاع البيانكونيري، ولكن ديميرال لن يهاب ذلك وسينتظر فرصته لينقض عليها، لأنه دائماً ما كان يرغب في المشاركة أساسياً مع فريقه من أجل أن يثبت نفسه ويتطور أكثر فأكثر.

ظل ديميرال مراقباً لفترة طويلة من قبل كشافة مانشستر يونايتد بسبب إعجاب مورينيو الشديد به، حيث يتميز اللاعب بالقدرة على قراءة اللعب بشكل ممتاز، يملك قوة بدنية مذهلة تجعله متفرداً في الالتحامات، ودائماً ما يشكل خطورة كبيرة في الضربات الثابتة بسبب طوله الفارع وهو ما يجعله متفوقاً في ألعاب الهواء، وعلى الرغم من عمره الصغير ولكنه يملك النضج الكافي لتحمل المسئولية في فريق كبير.

من المُنتظر أن يعول يوفنتوس بشكل كبير على المواهب الشابة في الفترة المقبلة مع تقدم بونوتشي وكيليني في العمر وحاجتهم لإيجاد بدلاء لهم على المدى الطويل، وبالإضافة إلى دي ليخت -في حال انضمامه- يضع البيانكونيري أمالاً كبيرة على مستقبل الكرة التركية "مريح ديميرال" الذي يعتبر أول لاعب تركي في التاريخ يرتدي قميص السيدة العجوز.