هل قال انتظر لمشاهدة "مروحة" أبو تريكة؟ - أحمد غانم يرد على عبد الغني

غانم سلطان يكشف حقيقة تصريحات علاء عبد الغني عن واقعة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك عام 2007.

خرج علاء عبد الغني، لاعب وسط الزمالك السابق، بتصريحات مثيرة، عن مباراة الفريق الأبيض أمام الأهلي، في نهائي كأس مصر عام 2007.

عبد الغني خرج في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، يتحدث عن واقعة حدثت في نهائي كأس مصر 2007، بينه وبين زميله بالزمالك وقتها أحمد غانم سلطان.

وقال عبد الغني: "كنا نتقدم على الأهلي بهدفين مقابل هدف، وأحرز محمد أبو تريكة هدف التعادل، وكان غانم سلطان قريب من لاعب الفريق الأحمر".

وتابع: "قلت لغانم سلطان لماذا لم تحاول استخلاص الكرة من أبو تريكة، قال لي انتظر لمشاهدة (مروحة) تريكة، لأنه يفعلها بشكل مميز، في إشارة منه إلى احتفاله الشهير".

من جهته رد أحمد غانم سلطان على ما قاله عبد الغني، خلال تصريحات لموقع "يلا كورة" قائلًا: "كل ما ذكره عبد الغني لم يحدث، وهذا الأمر لا يصدق على الإطلاق".

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غانم سلطان أردف: "هل يعقل أننا نتحدث بهذه الطريقة بعد هدف قاتل استقبله فريقنا؟، لم يصدر هذا التصرف مني إطلاقًا".

واختتم غانم سلطان تصريحاته قائلًا: "هدف أبو تريكة لم أكن سببًا فيه بشكل مباشر من الأساس".

الأهلي نجح في التتويج بلقب كأس مصر 2007، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة مثيرة للغاية.