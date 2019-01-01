مروان محسن يتعرض للإصابة في مران الأهلي

الأهلي يستعد للمباراة الأولى تحت قيادة فايلر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعرض مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، للإصابة في مران الفريق اليوم الإثنين، والأول للمدرب الجديد السويسري رينيه فايلر.

وقدم الأهلي فايلر رسميًا، اليوم الإثنين، لوسائل الإعلام مدربًا للأهلي خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي رحل عن الفريق عقب الخروج من الكأس أمام بيراميدز.

وتوقف المران الأول لفايلر بسبب إصابة مروان محسن خلال التدريبات التي أقيمت على ملعب مختار التتش، للإطمئنان على اللاعب.

وخضع اللاعب لفحص طبي سريع من قبل خالد محمود طبيب الفريق، للإطمئنان على سلامته حيث عاد للتدريبات مرة أخرى.

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ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم 14 سبتمبر الجاري في غينيا الإستوائية.