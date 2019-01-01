مروان محسن والشناوي في قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية

الشياطين الحمر أمام فرصة الانقضاض على الوصافة غدًا بعد تعرقل بيراميدز اليوم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شهدت قائمة الأهلي المصري، استعدادًا لمواجهة الداخلية، عودة المهاجم مروان محسن، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، بجانب تواجد الحارس محمد الشناوي.

محسن غاب عن المشاركة في المباريات منذ أوائل يناير الماضي بعد أن أصيب خلال مواجهة بيراميدز، بينما غاب الحارس عن المباراة الأخيرة أمام الإنتاج الحربي، حيث شعر بإجهاد في العضلة الضامة خلال عمليات الإحماء.

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وضمن الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للشياطين الحمر، 20 لاعبًا في القائمة هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

خط الدفاع: سعد سمير - علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

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خط الوسط: هشام محمد - عمرو السولية - ناصر ماهر - حسين الشحات - كريم نيدفيد - حمدي فتحي - أحمد الشيخ - أحمد حمودي.

خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - جيرالدو - صلاح محسن.

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ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق تسع نقاط عن الصدارة، بينما يأتي الفريق الشرطي في المركز الـ14 بـ22 نقطة.