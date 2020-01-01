مروان محسن: اعتقدت أنني كنت متسللًا .. وحسبي الله ونعم الوكيل

مروان محسن يتحدث عن واقعة مباراة القمة أمام الزمالك.

كشف مروان محسن، مهاجم فريق النادي الأهلي، عن سبب تركه للكرة في الفرصة التي أتيحت أمامه في مباراة القمة أمام الزمالك، من أجل تسجيل هدف التعادل.

مروان محسن أثار الجدل بعد تركه لكرة تضعه في موقف شبه منفرد بحارس الزمالك محمد أبو جبل، اعتقادًا منه أنه وقع في التسلل، ليتركها إلى زميله محمد هاني.

وقال مروان خلال تصريحات لموقع في الجول: "اعتقدت أنني وقعت في موقف تسلل، وتركت الكرة لكي يحاول عليها محمد هاني، لتصبح أكثر خطورة وفاعلية".

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مهاجم الأهلي تابع: "فوجئت بعد المباراة بكم هائل من التعليقات على تلك اللقطة، والجميع ترك كل ما حدث في المباراة، وكأنها السبب في كل ما حدث".

واختتم مروان تصريحاته قائلًا: "اعتدت على مثل تلك حملات الهجوم والتشكيك، وأقول لمن يتهجمون عليّ، حسبنا الله ونعم الوكيل".

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الأهلي تلقى الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز أمس السبت.