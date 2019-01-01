مروان داكوستا: نعد جماهير الاتحاد بالخروج من الكبوة وحصد النقاط

مروان داكوستا يتحدث عن الانتصار على الوحدة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه المغربي مروان داكوستا، لاعب فريق نادي الاتحاد، الشكر إلى جماهير فريقه، بعد الفوز على الوحدة بالدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد حقق الفوز على الوحدة بهدفين دون رد، في الجولة الثامنة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال داكوستا عقب المباراة خلال تصريحات تليفزيونية: "أشكر كل من ساندونا خلال الفترة الماضية، ونمتلك مجموعة قوية من اللاعبين تستطيع تحقيق نتائج إيجابية".

مروان داكوستا تابع: "مع التدريبات يوجد تطور في الأداء، ونستطيع الخروج من الوضع المتأزم في ترتيب الدوري السعودي".

وأردف: "مجموعة اللاعبين بنادي الاتحاد، يعملون بشكل قوي بداية من الدفاع، والجميع كان مميز وهناك دعم ومساندة من الجميع، ورئيس النادي يدعمنا، والجميع يسير في اتجاه واحد صحيح".

اللاعب المغربي واصل: "نعد بخروج الاتحاد من هذه الكبوة، والوصول لأعلى مكان في ترتيب فرق الدوري السعودي، وسنحصل على المزيد من النقاط".

وتحدث مروان داكوستا عن تسجيله هدفًا حيث قال: "في ظل وجود لاعبين جيدين في تنفيذ الركلات الثابتة مثل فيلانويفا، أتوجه نحو الكرة وأثق في تسجيلها".

داكوستا سجل الهدف الأول في مرمى الوحدة، عن طريق كرة رأسية لعبها بعد ركلة ركنية أرسلها كارلوس فيلانويفا صانع ألعاب الاتحاد.