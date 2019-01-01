داكوستا: يجب على الجميع التكاتف للابتعاد عن كارثة بالاتحاد

المدافع المغربي يتحدث عن كارثة قد يقع فيها الاتحاد.

أكد المغربي مروان داكوستا، مدافع فريق نادي الاتحاد، على أن فريقه يمر بفترة صعبة، ويجب على الجميع تكاتف الجميع من أجل الابتعاد عن كارثة تهدد الفريق الأصفر.

داكوستا قال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال منشور نشره مصاحبًا صورة شعار الاتحاد:

"هذا هو شعار النادي، الصورة الوحيدة التي تمثل هذا النادي ومشجعيه، أما بالنسبة للباقي، سنغادر هذا النادي في يوم أو آخر ومهمتنا أن نمثله بأحسن صورة".

وتابع: "الإدارة واللاعبين يفعلون كل مابوسعهم،لكن إذا لم نعمل أكثر مما نفعل الآن، فنحن نتجه إلى كارثة، كرة القدم ليست فقط في الملعب، قبل الملعب هناك الكثير من القوانين والواجبات، وإذا لم نحترمها فنحن لا نحترم أرضنا ولا المشجعين ولا شعار النادي".

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واختتم المدافع المغربي منشوره قائلًا: "أريد أن أتأسف للجميع، وأتمنى أن نتصرف بسرعة، ولكن كما قلت فأن النجاح يأتي بالعمل والتضحية في كل يوم من حياتنا".

جاء ذلك بعد خسارة الاتحاد من نظيره الأهلي في ديربي جدة بهدفين مقابل هدف، باللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الخميس، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.