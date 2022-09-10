مركز التحكيم يوافق على تنحي مُحكم في قضية تسجيلات حمد الله

مركز التحكيم الرياضي يتخذ قرارًا جديدًا في قضية حمد الله

كشف مركز التحكيم الرياضي السعودي، عن موقفه من طلب المُحكم سلطان الصامل، بالتنحي عن النزاع بين النصر والاتحاد، في قضية تسجيلات حمد الله، والمنظورة من هيئة تحكيم ثلاثية.

ما هو موقف مركز التحكيم الرياضي من تنحي الصامل؟

أعلن مركز التحكيم الرياضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن موافقته على الطلب المقدم من سلطان الصامل بالتنحي عن النزاع.

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Shahid

وجاء نص البيان الذي نشره مركز التحكيم كالآتي: "إشارة إلى المنازعة المقيدة لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي بين أطراف النزاع: نادي الاتحاد السعودي ونادي النصر السعودي، والمنظورة من هيئة تحكيم ثلاثية".

وتابع: "فإن المركز يود الإيضاح أنه تلقى طلبًا ليلة أمس من المحكم سلطان الصامل، تضمن رغبته التنحي عن نظر المنازعة المشار إليها".

وواصل: "بعرض هذا الطلب على مجلس الإدارة، فقد تم قبول الطلب بحسب ما اشتمل عليه من مسببات، وعليه فسيتم استئناف إجراءات المنازعة، وفقًا لما ورد في نص المادتين 25 و 27 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي".

يأتي ذلك بعد أن أصدرت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عدة قرارت على خلفية شكوى نادي النصر المتعلقة بعملية تفاوض ذات بعد محلي، وتدخل ضمن نطاق المخالفات التأديبية المنصوص عليها في اللائحة وخلال الفترة المحمية.

ما هي قرارات لجنة الاحتراف في قضية حمد الله؟

وقررت لجنة الاحتراف إيقاف عبد الرزاق حمد الله لمدة 4 أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، بجانب إيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي للاتحاد 6 أشهر وتوقيع نفس الغرامة المالية.

وتم حرمان نادي الاتحاد من قيد لاعبين لمدة فترة تسجيل واحدة، وتغريمه 500 ألف ريال، وإيقاف مشعل السعيد مدير الفريق الأول للاتحاد لمدة 3 أشهر.

وتم الاستئناف على تلك القرارات، من أجل تخفيف العقوبة، حتى تلقى الاتحاد خطابًا من مركز التحكيم الرياضي بتعليق عقوبة حمد الله.

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