مركز التحكيم يكشف موقفه من قضيتي كنو وحمد الله

مركز التحكيم يوضح موقفه من قضيتي كنو وحمد الله

حرص محمد باصم؛ رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي، على الرد على نادي الهلال في رفض طلب تعليق عقوبة الإيقاف من القدي بسبب قضية محمد كنو، وأيضًا مسألة تنحي مُحكم قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله.

ماذا قال رئيس مركز التحكيم عن قضية كنو؟

باصم قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الرياضة: "مسألة اتخاذ تدابير وقتية تعود إلى هيئة التحكيم، والأسباب التي تقدم لها".

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Shahid

وتابع: "نحن نراهن على وعي الإعلام الرياضي، بالحصول على المعلومات من صادرها، وهدفنا هو الاستقلالية والحياد والعدالة والمساواة بين جميع الأطراف".

رئيس مركز التحكيم أضاف: "قمنا باستقطاب خبراء من محكمة (كاس) لتطوير بعض الجوانب، نحن مستقلون ولدينا تعاون في إطار تعاون بين منظمتين".

ما هو موقف مركز التحكيم من تنحي الصامل؟

وعن تنحي المُحكم محمد الصامل عن قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله وناديي النصر والاتحاد، والمعروفة بقضية التسجيلات، أكد باصم على أنه لا يوجد محكم متطوع.

وأوضح باصم: "جميع المُحكمين يستلمون مقابل مالي على عمله، ولدينا مبدأ بعدم إصدار بيانات صحفية إلا إذا دعت الحاجة لذلك".

واختتم رئيس مركز التحكيم تصريحاته في هذا الشأن قائلًا: "السبب الذي تقدم به المحكم الصامل للتنحي عُرض على مجلس إدارة المركز، وتمت الموافقة عليه بالإجماع، ولا أستطيع الكشف عنه من مبدأ السرية".

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