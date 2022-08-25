مركز التحكيم يقرر الاكتفاء بمدة العقوبة التي قضاها فهد المولد!

اللاعب متاح للتعاقد بالمجان الآن

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تقليص مدة إيقاف اللاعب فهد المولد، وذلك بعد أن نشر وكيل اللاعب تغريدة عبر موقع تويتر يلمح فيها لانتهاء الأزمة السابقة لنجم الاتحاد.

وتتزامن تلك التغريدة، مع تقرير موقع "كووورة" الذي أوضح فيه أن "مركز التحكيم الرياضي السعودي، قرر اليوم الخميس، الاكتفاء بالمدة التي قضاها اللاعب فهد المولد من عقوبة الإيقاف".

ماذا جاء في التقرير؟

أعلن التقرير أن المصادر الخاصة للموقع قد أكدت أن مركز التحكيم الرياضي السعودي سيكتفي بالمدة الي قضاها المولد في العقوبة، بعد أن قررت اللجنة السعودية لمراقبة المنشطات معاقبة اللاعب لمدة 18 شهرًا بعد ثبوت تناوله لمواد محظورة، قبل أن يستأنف اللاعب ضد القرار.

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وقال المصدر لـ "كووورة": "إن اللاعب يحق له الآن التوقيع مع أي نادٍ خلال الميركاتو الصيفي الحالي".

وكان قد انتهى عقد فهد المولد مع اتحاد جدة في شهر يونيو الماضي، ولم تقرر إدارة النادي تجديد تعاقده، لكن من الوارد استمراره مع فريقه في الموسم الحالي.

ماذا قال وكيل اللاعب؟

ألمح جراح الظفيري وكيل اللاعب فهد المولد، إلى أن مركز التحكيم الرياضي قد قرر تخفيف مدة إيقاف موكله، وذلك عبر تغريدة نشرها على موقع تويتر.

وجاء في التغريدة: "اليوم مختلف ومستثنى عن باقي الأيام، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد، حمدًا يُوافي نعمك".

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد سيواجه فريق العدالة في الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي، ويسعى وصيف النسخة الماضية في تحقيق الفوز في أول مباريات الموسم الحالي.