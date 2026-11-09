بعد تصريحه عن مرض جمال موسيالا .. قيادات بايرن ميونخ تغضب من أولي هونيس

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وفقًا لصحيفة tz، أثارت تصريحات أولي هونيس بشأن جمال موسيالا في نادي بايرن ميونخ الدهشة.

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وبحسب ما ورد، فإن تصرف الرئيس الفخري هذا يواجه انتقادات في مقر النادي بشارع «سابينر شتراسه». وفي حين أن الدوافع الموضوعية لهونيس قد تلقى تفهماً، فإن الدوائر القيادية في نادي بايرن ميونخ تعتبر أن النبرة التي اختارها وتوقيت تصريحاته يمثلان عاملاً مزعجاً لا داعي له.

تعرض موسيالا لانتكاسات متكررة بعد إصابته الخطيرة خلال كأس العالم للأندية في صيف 2025، وهو يعاني منذ أواخر سبتمبر/أيلول من تمزق في الألياف العضلية. علاوة على ذلك، وفي أعقاب حالتي انهيار خلال فترة الإعداد للموسم الحالي، تبيّن أن اللاعب الدولي الألماني يعاني من خلل وظيفي عصبي ينتج عنه حالات غياب ذهني مؤقتة قصيرة لكنها قابلة للعلاج بشكل جيد. ويتعلق الأمر هنا بأحد أشكال نوبات الصرع.

إنه يعاني من مرض لا يمكن شفاؤه بسهولة، لكن يمكن السيطرة عليه إلى حد ما بالأدوية"، هذا ما قاله الرئيس الفخري لبطل ألمانيا القياسي في برنامج "Sonntags-Stammtisch" على قناة BR، ثم أردف بفكرة مثيرة للجدل قائلًا: "لكن ما إذا كان سيستعيد يومًا القدرة على الأداء التي كان يتمتع بها في السابق".

لكن وفقاً لصحيفة tz، لم يسجل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً أي تراجع في الأداء منذ ثمانية أسابيع.

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منذ المباراة الودية التي أُقيمت في 18 أغسطس في هايدنهايم، والتي شهدت آخر انهيار له، بدأت الإجراءات العلاجية تؤتي ثمارها. قام الأطباء المعالجون بإعادة ضبط جرعات الأدوية، وما زالوا يمنحون اللاعب الدولي الأمل في استعادة كامل قدراته السابقة. إلا أن من الآثار الجانبية للمواد العلاجية أن حركاته تفقد حيويتها مؤقتًا فور تناول الدواء.

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جمال موسيالا غائب عن صفوف بايرن ميونخ منذ فترة طويلة

في 24 سبتمبر، تعرض اللاعب المتميز في المراوغة لتمزق في الألياف العضلية أثناء الإحماء قبل مباراة المنتخب الألماني في هولندا.

ونظرًا لتأخر عودته إلى الملعب، ولأن موسيالا لم يتمكن من المشاركة إلا في أجزاء من تدريبات الفريق يوم الخميس الماضي، تكهن لوثار ماتيوس يوم الأحد في برنامج Sky90 قائلاً: «من الواضح أن شيئًا ما قد حدث. ففي حالة تمزق الألياف، لا يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة سبعة أسابيع. ربما حدث تمزق ثانٍ في الألياف، أو ربما كانت الإصابة أكثر خطورة».

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لم يكن ماتيوس مخطئًا تمامًا في تخمينه. فقد ظهرت أعراض الألم لدى موسيالا أثناء مرحلة ذروة الجهد البدني، مما أدى إلى تخفيف حجم التدريبات على الفور.

وبغض النظر عن ذلك، يظل موسيالا بالنسبة للمدرب الرئيسي فينسنت كومباني الشخصية المحورية في الهجوم البافاري. وقد أكد البلجيكي دعمًا مستمرًا لتلميذه داخل النادي. وعلى الصعيد الرياضي، أكد موسيالا مكانته قبل فترة التوقف القسري بتسجيله أهدافًا في دوري أبطال أوروبا ضد بودو، وكذلك في مباراة الدوري ضد 1. FC يونيون برلين.

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في غضون ذلك، فسّر ماتيوس كلمات هونيس البالغ من العمر 74 عامًا على أنها استفزاز متعمد: "ربما أراد أن يحفزه قليلاً، حتى يبذل قصارى جهده في الأسابيع والأشهر المقبلة ويعود إلى مستواه السابق. وبالنسبة لي، لو كنت في مكان جمال موسيالا، لكان ذلك حافزًا كافيًا لأثبت لأولي: ها أنا ذا عدت. وعندها سيكون أولي هو الأكثر سعادة، لأن جمال سيصبح عندئذ مكسبًا للفريق مرة أخرى".