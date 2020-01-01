مرشح لرئاسة برشلونة : ميسي يريد البقاء وصفقة نيمار ستكلف 50 مليون يورو

المهمة لن تكون صعبة للحفاظ على المهاجم الأرجنتيني

أكد جوردي فاري، المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، أن هدفه الرئيسي في حالة النجاح في الانتخابات، سيكون الحفاظ على خدمات ليونيل ميسي.

فاري كان مروجًا للحركة التي أدت إلى استقالة الرئيس السابق جوسيب بارتوميو، ويعتبر من أقوى المرشحين لخلافته في الانتخابات التي ستقام في يناير القادم.

ملف رحيل ميسي يعتبر من أهم الموضوعات الشائكة في برشلونة، حيث يمكن للنجم الأرجنتيني الرحيل بالمجان بعد نهاية عقده في يونيو 2021.

المزيد من الفرق

وفي هذا السياق قال فاري لشبكة "AFP":"الاحتفاظ بميسي أمر حاسم، أتمنى أن يكون أول شيء سأفعله في 25 يناير بعد فوزي بالانتخابات هو توقيع عقده الجديد".

وأضاف:"لن أكشف عن أي محادثات خاصة لكننا نعمل على ذلك، كل ما يريده ليو في النهاية هو البقاء في برشلونة وأنا متأكد أن ذلك سيحدث دون أي مشكلة".

وتابع:"لسنا بحاجة للتخلي عن أفضل اللاعبين، نحن بحاجة لهم من أجل الفوز بالألقاب وتحقيق المزيد من الإيرادات".

وأما عن التعاقد مع نيمار:"سأكون سعيدًا لو جاء إلى هنا، يأتي في المركز الثاني بين أفضل اللاعبين في العالم، ولديه ابتسامة على وجهه تجعل جميع من حوله يشعرون بالسعادة".

اقرأ أيضًا .. ديباي يعلق على أنباء اقترابه من برشلونة

واستكمل:"التعاقد معه لن يكلف كثيرًا، لو طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان يمكننا التعاقد معه بمبلغ يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو لو نظرنا إلى حقوق الرعاية والقمصان والمبيعات القادمة من الصفقة، ولكن عليه سحب القضية التي قام برفعها ضد النادي".

جدير بالذكر أن الحملة الرئاسية لانتخابات برشلونة ستكون في الفترة من 15 إلى 23 يناير القادم، بتواجد فاري مع خوان لابورتا ضمن أقرب المرشحين لخلافة بارتوميو.