مرشح جديد يظهر على طاولة الهلال السعودي لخلافة ماميتش

أزمة كبيرة تضرب الهلال في الساعات الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن إدارة الهلال السعودي تسعى حاليًا للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد خلال الوقت الحالي بعد الخروج من الكأس.

وخرج الهلال أمام التعاون خروجًا مذلًا، بعد الهزيمة بخماسية نظيفة، ضمن مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" في نبأ عاجل أن ضمن الأسماء المرشحة هو خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني السابق للمنتخب السعودي.

وأشارت الصحيفة أن بالفعل الهلال فتح خط مفاوضات خلال الساعات الأخيرة، لتولي بيتزي تدريب الهلال خلفًا للكرواتي زوران ماميتش.

ومن المنتظر أن تحسم المفاوضات بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم إعلان إقالة ماميتش خلال الساعات القليلة الماضية حسب مصادر.

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ويسعى الهلال للحفاظ على أمل التتويج بالدوري، حيث يواجه التعاون مرة أخرى للعودة للقمة والحفاظ على فارق النقاط مع النصر.