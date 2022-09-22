"مرسول بارك ليس ملكًا للنصر وقد لا يستمر عليه"

جدل بين الجماهير النصراوية حول ملعب مرسول بارك

رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على الجماهير التي تؤكد على أن ملعب مرسول بارك أصبح ملكًا لنادي النصر.

النصر قد لا يستمر على مرسول بارك

أحد متابعي برنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة إم بي سي أكشن، أرسل تغريدة ينتقد فيها التقرير الذي تم عرضه في البرنامج ويتحدث فيها عن ملاعب المملكة العربية السعودية، حيث لم يتم ذكر ملعب مرسول بارك بأنه ملكًا لنادي النصر.

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الفراج رد على المتابع قائلًا: "ملعب مرسول بارك ليس ملكًا لنادي النصر أو الشركة التي حصلت عليه، بل هو ملعب جامعة الملك سعود، وأجرته شركة مرسول لمدة عدد معين من السنوات".

وتابع: "وقعت الشركة عقدًا مع نادي النصر لاستخدام الملعب، وبالتالي النصر أحد مستخدمي الملعب وليس ملكًا له".

واختتم وليد تصريحاته قائلًا: "ربما لا يستمر استخدام النصر للملعب، وملعب مرسول بارك ليس تابعًا لوزارة الرياضة، ولكنه لجامعة سعودية التي قامت بتأجيره إلى أحد الشركات".

ما هي قصة ملعب مرسول بارك؟

كان ملعب مرسول بارك يحمل اسم "محيط الرعب" حينما كان يستحوذ عليه نادي الهلال، حتى انتهت فترة استئجار الملعب من جانب إدارة النادي الأزرق.

وبعدها نجحت شركة الوسائل في استئجار ملعب جامعة الملك سعود لمدة 10 سنوات، ليتم منحه إلى نادي النصر الذي يلعب فيه جميع مبارياته خلال الفترة الحالية.

وتدفع شركة الوسائل لجامعة الملك سعود مبلغ 230 مليون ريال قيمة استئجار الملعب لمدة 10 سنوات بدأت من 2020، حيث تم تطوير الملعب وأطلق عليه اسم "مرسول بارك".

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