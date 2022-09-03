مرتضى يطلب نقل كأس لوسيل للسعودية بسبب تهديده بالقتل!

الزمالك سيلعب أمام الهلال السعودي في قطر الأسبوع القادم

فاجأ مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري الجميع بإطلاق تصريحات صادمة عبر قناة ناديه الرسمية فجر اليوم حول تلقيه تهديدات بالقتل والسجن حال سفره إلى قطر لحضور مباراة كأس سوبر لوسيل.

الجمهور العربي يترقب قمة الهلال السعودي والزمالك في كأس سوبر لوسيل، وهي المباراة التي ستقام بمناسبة افتتاح الملعب المونديالي في التاسع من سبتمبر القادم في قطر.

ماذا قال مرتضى منصور حول تهديده بالقتل في قطر؟

الرئيس المثير للجدل كشف خلال تصريحاته عن تلقيه رسائل تهديد بالسجن والقتل له ولولديه، أمير وأحمد، حال سافروا إلى قطر لحضور المباراة المرتقبة، وقد طلب نقل اللقاء إلى السعودية أو أي دولة خليجية أخرى.

وطالب منصور الحكومة المصرية والقطرية بالتدخل والتحقيق في تلك الرسائل، وأضاف "وصلني اليوم رسائل تهديد بالقتل، وقد أبلغت المسؤولين في الدولة وهاني أبو ريدة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد العربي".

تابع "الرسائل جاء فيها "لو مرتضى منصور دخل قطر سيُقبض عليه ويُلقى في السجن، ولو أمير جاء سنضع له سم في الأكل ولو جاء أحمد سيُقتل في حادث سير"، تلك ليست مباراة كرة قدم، هذا الكلام لو كان جديًا فأنا أطلب نقل المباراة للسعودية أو البحرين أو الإمارات أو الكويت".

"لن نستطيع اللعب في هذه الأجواء الإرهابية، مسؤولية الدولة المصرية وحكومة قطر أن تُحقق في تلك الرسائل وتعرف مصدرها، لأن الوضع جدي ويخص حياتي وحياة نجلي".

Shahid

ما هو تاريخ مواجهات الهلال والزمالك؟

لعب الهلال والزمالك 5 مباريات معًا كانت الغلبة خلالها لصالح الفريق المصري الذي فاز في 3 مباريات وتعادل مرة ولم يخسر سوى لقاء واحد.

المواجهتان الأولى والثانية كانتا في دور المجموعات من دوري أبطال العرب 2004 وقد حسم الهلال الذهاب لصالحه 2-0 وتعادل الفريقان إيابًا 1-1، وقد تأهلا معًا لنصف النهائي.

المواحهة الثالثة كانت خلال نفس البطولة ولتحديد المركز الثالث بعد خسارة الفريقين نصف النهائي، وقد حسمها الزمالك لصالحه بنتيجة 3-2، فيما الخامسة كانت ودية وانتهت عام 2015 بفوز الفريق المصري 2-1.

المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين حدثت عام 2018 في كأس السوبر المصري السعودي وفاز بها الزمالك 2-1.