مرتضى منصور يكشف كواليس رحيل كارتيرون .. وجهاز مصري يقود الزمالك

صدمة كبيرة لجماهير الزمالك بسبب رحيل كارتيرون

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أسباب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق، وكواليس جلسته معه.

كارتيرون صدم جماهير الزمالك بسبب مفاجأة القرار الذي لم تأتي بأي بوادر من قبلها خلال الأيام الماضية من المدرب الفرنسي.

وقال مرتضى منصور عبر قناة "الزمالك": "كارتيرون طلب مقابلة أمير فجرًا وبالفعل عندما قابله طلب أن يرحل، وقال أن السبب هو الإرهاق والضغط وتوالي المباريات ويريد دفع الشرط الجزائي في عقده ويترك الفريق".

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وأضاف: "نفى كارتيرون أنه تلقى أي عرض من أندية أخرى، لكنه أصر على الرحيل عن النادي رغم وعدته بتعديل عقده والتفكير جيدًا، لكنه أصر على الرحيل".

وتابع مرتضى منصور: "هناك جهاز فني مصري سيتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، وسيسافر وفدًا لإحضار مدرب مميز خلال أسبوع من الآن".

وجاء أحد عروض مرتضى منصور للزمالك، هو قيادة الفريق لنهاية بطولة إفريقيا والرحيل بدون شرط جزائي، لكنه بعد التفكير رفض أيضًا.